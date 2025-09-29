SOCIAL

Hipermarketul Auchan Iulius Mall a fost modernizat. Clienții sunt așteptați cu oferte exclusive și surprize atractive, intr-un nou concept modern de cumpărături

  • Până pe 5 octombrie clienții au parte de oferte exclusive și de beneficii speciale prin cardul de fidelitate MyCLUB Auchan

Hipermarketul Auchan din Iulius Mall Cluj a fost remodelat, având un design nou, mai modern și mai prietenos și game extinse de produse, ce oferă clienților o experiență de cumpărături îmbunătățită. 

Printre noutăți se numără raioanele modernizate de legume-fructe și pescărie, ce pun accent pe prospețime, zona Casă & Deco, ce aduce o gamă extinsă de produse și accesorii dedicate amenajării locuinței, zona de Make-up, îmbogățită cu branduri noi și mărci apreciate, precum și o zonă generoasă pentru articolele din categoria Animalier. De asemenea, vitrinele de servire asistată au fost reconfigurate pentru rapiditate, iar clienții se pot bucura acum de „Bucătăria MEA”, un spațiu modern de servire a mesei. În plus, există zone dedicate produselor eco/bio, alimentației sănătoase și sport, ușor de identificat, dar și standuri dedicate pentru producătorii locali, toate completate de Florăria MEA, cu flori proasptele și aranjamente pentru orice ocazie.

Oferte speciale care sărbătoresc redeschiderea magazinului

Până pe 5 octombrie 2025, clienții MyCLUB Auchan primesc 20% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate pentru toată gama de flori și aranjamente florale.

Totodată, aceștia beneficiază de 10% bani înapoi ca bonus pe card la achiziționarea următoarelor produse: mozzarella vrac, smântână cu gust 40% vrac, smântână 15% vrac și produse Gabby’s Dollhouse.

Mai mult, pentru fiecare sandwich cumpărat zilnic între orele 12:00 – 14:00, clienții fideli primesc o apă Dorna sau Izvorul la 500 ml. Totodată, pentru fiecare cafea Costa Coffee cumpărată din magazin în același interval orar, aceștia au parte de cadou dulce surpriza – un desert pastel de nata.


Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 490 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 50 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile competitive, în fiecare zi.

