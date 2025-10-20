ECONOMIE

Hidrocentralele Ardealului oprite sau în avarie

20 octombrie 20250 commentarii

Centrala Colibița din județul Bistrița-Năsăud este complet oprită iar cea de la Mărișelu funcționează doar parțial din cauza unei avarii majore care a avut loc în în primăvară. Între timp, activiștii de mediu pun presiune pe Ministerul Mediului și blochează sistematic proiecte de hidrocentrale care ar produce energie curată, regenerabilă și care ar echilibra sistemul național energetic. Unele voci susțin că este vorba de un atac asupra securității energetice și a siguranței energetice a României, care echivalează cu un atac la siguranța națională.

