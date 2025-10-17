EXTERNE

Hamas „intenţionează să onoreze acordul” privind corpurile ostaticilor decedaţi

17 octombrie 20250 commentarii

 

AFP

Hamas intenţionează să returneze Israelului corpurile ostaticilor decedaţi, aşa cum s-a convenit în acordul privind Gaza, au afirmat miercuri înalţi oficiali americani.

„Ei (Hamas) continuă să ne spună că intenţionează să onoreze acordul”, a declarat presei unul dintre înalţii oficiali, sub protecţia anonimatului, în timp ce Israelul a ameninţat că va relua luptele dacă toate rămăşiţele ostaticilor nu sunt returnate de mişcarea palestiniană.

„Dacă Hamas refuză să respecte acordul, Israelul, în coordonare cu Statele Unite, va relua luptele şi va acţiona pentru înfrângerea totală a Hamas”, se arată într-un comunicat al biroului ministrului israelian al apărării, dat publicităţii miercuri.

„A existat multă dezamăgire şi indignare când au fost returnate doar patru corpuri, când ei (Hamas) ar fi putut pur şi simplu să spună +avansăm+” în restituirea corpurilor, a adăugat înaltul oficial.
Însuşi preşedintele american Donald Trump a declarat anterior că Hamas „sapă” după corpuri. „Sapă. Găsesc o mulţime de corpuri”, le-a declarat preşedintele american jurnaliştilor în Biroul Oval când a fost întrebat dacă Hamas respectă acordul.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Washingtonul face apel la unirea eforturilor împotriva restricţiilor Beijingului

Anti-Trump. Los Angeles decretează starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi

Trump și Putin se întânesc la Budapesta. Zelenski, aflat la Washington, a aflat cu surprindere despre reuniune

Trump anunță o întâlnire cu Putin la Budapesta

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.