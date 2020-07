Guvernul, ținut în șah de Curtea Constituțională

Articol scris in EDITORIAL

Curtea Constituțională a decis să respingă sesizarea Guvernului pe proiectul de lege care prevedea intrarea în vigoare a dublării alocațiilor. Cu alte cuvinte, Curtea Constituțională a stabilit că este constituțională legea care respinge Ordonanța Guvernului prin care dublarea alocațiilor era amânată până la 1 august. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituționalitate. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României. Dar nu e cazul să destupăm șampania, întrucât legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Partea nasoală este că președintele mai are la dispoziție varianta retrimiterii legii în Parlament și astfel se poate ajunge la data de 1 august până la care Guvernul a dispus oricum amânarea. Însă, dacă președintele se gândește la copiii acestei țări și, totuși, promulgă legea, din momentul publicării acesteia în Monitorul Oficial, alocațiile ar trebui dublate de la 150 de lei la 300 de lei. Desigur, ar fi o altă lovitură pentru premierul Ludovic Orban, care a declarat în mai multe rânduri că guvernul nu își permite luxul dublării alocațiilor.

La nivel declarativ, Ludovic Orban a spus că își dorește creșterea alocațiilor, însă această creștere va fi făcută progresiv. Alocațiile copiilor, mici, ca și beneficiarii, au creeat și creează tensiuni în guvern. Ludovic Orban a amenințat că PNL ia în calcul mai multe variante pentru sancționarea proiectului de lege al PSD privind creșterea alocațiilor. Acum a venit rândul social-democraților să amenințe cu o moțiune de cenzură dacă Guvernul nu aplică legea. La începutul lunii iunie, Parlamentul a obligat Guvernul să majoreze alocațiile. Dublarea alocațiilor a fost amânată la începutul acestui an, după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea adoptată de Parlament. Guvernul a susținut că în buget nu erau prevăzuți bani, astfel încât este nevoie ca legea să fie amânată până după rectificarea bugetară din vară. În luna decembrie a anului trecut, Camera Deputaţilor a votat, decizional, propunerea legislativă care prevede dublarea alocaţiei pentru copiii între 2 şi 18 ani, sumă care ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap.

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, joi, că Guvernul analizează varianta creşterii alocaţiilor, însă a arătat că nu va fi vorba de o dublare imediată a acestora, insistând că nu există resursele financiare necesare. Cum-necum, Guvernul trebuie să găsească urgent resursele financiare, adică 7 miliarde de lei. Liberalii se eschivează în stilul deja caracteristic și invocă Constituţia României, care este foarte clară când vine vorba de bugetul public. Potrivit ministrului de la Finanțe, Florin Câțu, nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare, arătând că legea votată în Parlament privind dublarea alocaţiilor nu are stabilită sursa de finanţare. Mai mult, liberalii se simt șantajați. Nu pot uita că același Florin Câțu a lansat, la începutul anului, o propunere demnă de revistele de umor, potrivit căreia alocațiile copiilor să nu mai fie onorate în bani, ci în vouchere, adică bonuri valorice. Nu e mai puțin adevărat că propunerea e copiată, fiind în realitate patentată de social-democrați prin 2018. Motivația liberalilor era următoarea: banii ajung în buzunarul părinților și sunt cheltuiți pe țigări și băutură. O încercare cu fentă, dar driblingul n-a reușit, iar liberalii și-au dat cu stângul în dreptul. Nu poate să mă convingă nimeni că undeva în România cineva poate cheltui mai puțin de 150 de lei pe lună pentru un copil, astfel încât să-i mai și rămână din pârlita alocație bani pentru licori bahice. Și presupunând că, totuși, ar exista astfel de părinți, autoritățile ce păzesc? Dacă cineva încearcă să mă convingă că există oameni care fac copii pentru „business-ul” cu alocația de 150 de lei, eu mă împușc.

Cristian FOCȘANU