Grupă de foc pentru Universitatea Cluj

Articol scris in SPORT

Liga Naţională de baschet feminin se va desfăşura în ediția 2020/2021 cu 11 echipe, împărţite în două grupe, conform clasamentului din sezonul 2019-2020, potrivit deciziei Consiliului Director al Federaţiei Române de Baschet. Universitatea Cluj a fost repartizată în Grupa A, alături de Sepsi Sf. Gheorghe, BC ICIM Arad, Phoenix Constanța, Rapid București și CSU Oradea. În componența Grupei B au intrat CSM Satu Mare, Olimpia CSU Braşov, ACS KSE Tg. Secuiesc, CSM Alexandria și CS Agronomia București. În prima fază se va juca în grupă, fiecare cu fiecare, tur-retur, şi se va face clasamentul. Conform Ordinului comun MTS+MS actual, se vor juca turnee de 3-5 etape conform tabelei Berger, iar în cazul în care calendarul internaţional al echipei naţionale va permite, un turneu va fi în noiembrie, iar celălalt, de cinci etape, va avea loc în decembrie 2020. Pentru faza a doua se formează două grupe: primele trei echipe din fiecare grupă din faza I vor forma grupa 1-6, iar celelalte grupa 7-11. Se va juca fiecare cu fiecare, tur/retur, dacă se va permite. În faza a treia, în funcţie de evoluţia pandemiei, se va juca sub forma de play-off sau pe grupe 1-4, 5-8, 9-11 (sistem două turnee de trei zile, tur/retur, sau, mai rapid sistem F4). Liga Naţională se va termina la sfârşitul lunii aprilie sau începutul lunii mai. Cupa României, ediţiei 2020-2021, se joacă sub forma unui turneu şi Final 4. S-au înscris şapte echipe, iar Sepsi SIC Sf. Gheorghe va evolua în preliminariile Euroligii şi nu va juca primul tur. Celelalte şase echipe, în urma tragerii la sorţi cu capi de serie, vor forma Grupa A (CSM Satu Mare, CS Agronomia, ACS KSE Tg Secuiesc) şi Grupa B (BC ICIM Arad, Olimpia CSU Braşov, Phoenix CSU Constanţa). Turneul de trei zile se va desfăşura în perioada 27-29 octombrie. Echipele de pe primul loc din fiecare grupă plus o ”lucky team”, stabilită prin tragere la sorţi dintre echipele de pe locul al doilea şi Sepsi SIC Sf. Gheorghe vor juca în Final 4, în februarie/martie 2021.

Alexandra Bobar, noul pivot al Universității Cluj



Sportiva în vârstă de 20 de ani a evoluat în sezonul trecut la echipa CS BC Sirius Târgu Mureș unde, în cele 21 de meciuri în care a fost prezentă pe parchet, a întregistrat un procentaj de 3,7 puncte pe meci și 2,8 recuperări. Alexandra Bobar are 1,79 m și s-a format la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia, echipă cu care s-a clasat pe locul 4 în ediția 2017 a Campionatului Național Under 18 ani. Alexandra a declarat: „Sunt o jucătoare ambițioasă și fiecare minut petrecut pe terenul de joc mă face să îmi doresc să îmi depășesc limitele”.

Cristian FOCȘANU