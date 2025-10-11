POLITICĂ

Grindeanu: În România există un singur imn oficial, cel al țării

11 octombrie 20250 commentarii

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, că în ţară există un singur imn oficial, cel al României.

Precizarea a venit după ce, vineri, la Congresul UDMR desfăşurat în judeţul Cluj, el a părăsit sala în timp ce era intonat imnul secuiesc.

„Mie îmi pare rău că doar această chestiune a rămas subliniată. Eu am vorbit la Congresul UDMR, unde am mers cu plăcere, despre unitate. Eu, ieri, în discursul meu, am vorbit şi am mulţumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut şi pe care trebuie să îl recunoaştem cu toţii în intrarea României în Schengen. Să nu uităm că anul trecut, sub preşedinţia Ungariei (la Consiliul UE – n.r.) şi cu presiunile pozitive puse de Viktor Orban, noi am reuşit să intrăm în Schengen, unde am fost ţinuţi la uşă vreo 13 ani. Am spus şi lucrurile acestea. Eu am foarte mulţi colegi în UDMR, aşa cum dânşii ştiu, pe care îi respect şi am pentru mulţi un sentiment de prietenie, cum am şi pentru preşedintele Kelemen Hunor, pentru Cseke Attila, pentru Tanczos Barna şi nu numai. Respect şi prietenie. Dar ieri am vorbit despre unitate. Unitate înseamnă şi că, cel puţin din perspectiva României, există un singur imn oficial, cel României”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a participat, vineri, ca invitat, la Congresul UDMR, el părăsind sala în momentul în care a fost intonat imnul secuiesc.

