Grindeanu: Congresul PSD va avea loc în această toamnă

25 septembrie 20250 commentarii

Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni, fără dubiu, a declarat, miercuri seara, preşedintele interimar al social democraţilor, Sorin Grindeanu.

„Congresul PSD va avea loc în această toamnă, în următoarele săptămâni. Doar că, consultându-mă cu mai mulţi colegi, am hotărât să treacă toate aceste lucruri legate de pachetele de reformă. Preocuparea noastră, în primul rând, trebuie să fie pentru a avea o rectificare bună pentru români, să continue investiţiile în autostrăzi, în marele investiţii, în spitale, dar şi ‘Anghel Saligny’ şi toate investiţiile mici, să avem tot timpul proiecte, cum a fost cel legat de plafonarea adaosului, cel legat de hidrocentrale. Să trecem această perioadă, nu simplă, şi imediat după, în câteva săptămâni, vom organiza congresul, în această toamnă fără dubiu”, a afirmat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

El a precizat, anterior, că PSD va înainta, până la sfârşitul săptămânii, coaliţiei de guvernare propunerile de relansare economică, cu condiţia ca acestea să fie parte din pachetul trei de reforme pentru care îşi va asuma răspunderea Guvernul.

