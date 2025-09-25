EXTERNE

Germania se pregăteşte pentru un scenariu cu o mie de soldaţi răniţi pe zi în cazul unui război cu Rusia

25 septembrie 20250 commentarii

 

Armata germană îşi face planuri pentru tratarea a circa 1.000 de soldaţi răniţi pe zi în cazul unui război între NATO şi Rusia, în timp ce oficiali din ţările Alianţei susţin că armata rusă ar putea fi capabilă să lanseze un atac începând cu anul 2029, idee respinsă de Moscova, relatează Reuters.

Potrivit medicului-şef german Ralf Hoffmann, numărul soldaţilor răniţi într-un potenţial conflict de acest fel va depinde de intensitatea luptelor şi de unităţile militare implicate. „În mod realist, vorbim despre o cifră de aproximativ 1.000 de soldaţi răniţi pe zi”, a declarat el pentru Reuters într-un interviu.

„Natura războiului s-a schimbat dramatic în Ucraina”, majoritatea rănilor nemaifiind provocate de arme uşoare, ci de drone şi muniţii ghidate, acest război caracterizându-se prin folosirea intensivă a dronelor şi a artileriei, a explicat Ralf Hoffmann.

Soldaţii ucraineni descriu un coridor infestat cu drone de-a lungul a zece kilometri de o parte şi de cealaltă a liniei frontului drept „zona mortală”. În acest spaţiu, dronele pilotate de la distanţă ale ambelor tabere pot identifica şi neutraliza rapid ţintele inamice.

„Ucrainenii adesea nu îşi pot evacua răniţii suficient de rapid întrucât dronele zumzăie deasupra lor peste tot”, de unde rezultă necesitatea unei pregătiri pentru o stabilizare prelungită a soldaţilor răniţi, uneori chiar şi ore la rând pe linia frontului înainte să poată fi realizată evacuarea lor, mai notează medicul german.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Sfârşitul actualizărilor pentru Windows 10: Care sunt consecinţele?

Un tribunal francez a blocat planurile Auchan de a elimina 2.400 de posturI

Jimmy Kimmel, sobru dar sfidător, la revenirea sa în grila ABC

Alegerile din Republica Moldova, teren de antrenament pentru dezinformarea rusească

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.