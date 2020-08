Gala Tânărului Actor HOP 2020

Clujeni în marea finală

Juriul de preselecție a fost format din Ioan Ardelean (actor), Maia Morgenstern (actriță), Alina Nelega (dramaturg), Leta Popescu (regizoare) și Marius Turdeanu (actor). Nu au avut deloc o misiune ușoară, ținând cont de numărul mare de concurenți, tineri actori reprezentanți a diferit școli de actorie. Caz în care sunt de amintit Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Universtatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I. L. Caragiale” București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea Hyperion București și Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Motto-ul prezentei ediții este ”ZIS ȘI FĂCUT, proiectarea vorbei și a corpului în spațiu”, direcția artistică a programului revenindu-i dansatorului și coregrafului Gigi Căciuleanu. Tot Gigi Căciuleanu a ales și tema anului 2020, Teatru coregrafic. DanActorul ca fenomen al teatrului actual.

Dacă tot am amintit de program, atunci trebuie menționate următoarele: Gala Tânărului Actor HOP are drept scop promovarea și lansarea tinerilor absolvenți din învățământul superior artistic, de stat și particular; prima ediție a avut loc în 1998, sub direcția regizorului Cornel Todea; după 2012, direcția artistică a fost preluată, în ordine de regizorul Radu Afrim, actorul Bacs Miklos, iar de anul trecut, de Gigi Căciuleanu, programul în sine nu este altceva decât o competiție profesionistă, care pune în valoare creativitatea, originalitatea și aptitudinile tinerilor actori; două sunt secțiunile Galei HOP: individual, respectiv grup; premiile sunt ”Ștefan Iordache”/Marele Premiu, apoi cel mai bun actor, cea mai bună actriță, cea mai bună trupă de actori/Premiul ”Cornel Todea”, prestanță și rostire scenică, Premiul Publicului, Premiul Special al Juriului/”Sică Alexandrescu”; concursul final se desfășoară în perioada 3-5 septembrie, sala ”Amfiteatru” a Naționalului din București; festivitatea de decernare a premiilor are loc o zi mai târziu, 6 septembrie; juriul finalei este format din Adrian Batista (regizor și producător TV), Ioana Bogățan (actriță), Silvia Ghiață (producător TV), Andrei și Andreea Grosu (regizori) și Ileana Lucaciu (critic de teatru).

Au intrat în finală următorii tineri actori clujeni: secțiunea individual: Dragoș Ioniță, Claudia Moroșanu, Mădălina Mușat, Iulian Trăistaru, Ileana Ursu (toți UBB); secțiunea grup: ”Conflictual” cu Nikolai Becker, Mihai-Andrei Dominte, Andrei Mărcuță, Iulian Trăistaru (absolvenți ai UBB), ”Pe lună” cu Bianca Temneanu și Iulian Trăistaru; ”Unu pe doi” cu Ana Baciu și Bianca Temneanu; este de amintit și prezența actorului clujean Robert Iosif în distribuția spectacolului”Dictum Meum”, producție UNATC București.

Și o ultimă informație. Până la marea finală, publicul este invitat să-i cunoască pe cei 24 de tineri actori, urmărind online GALA HOP. Votează DansActorul anului 2020! Sunt filme scurte realizate de ei înșiși, fiind și primul lor contact cu publicul Galei HOP.

Demostene ȘOFRON