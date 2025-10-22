SOCIAL

Gala oamenilor de bine la Asociația ”Dorcas” Gherla

22 octombrie 20250 commentarii

Mai este timp până la sărbătorile de Crăciun, dar voluntarii Asociației ”Dorcas” din municipiul Gherla au început seria acțiunilor caritabile în rândul omenilor necăjiți. Zilele treute a avut loc Gala oamenilor de bine cu scopul sprijinirii locuitorilor săraci din oraș. A fost o seară minunată în care inimile s-au unit pentru același scop: binele, de care cu toții avem nevoie în ziua de astăzi. Cei care au participat au trăit emoție, recunoștință și bucurie alături de oameni minunați —parteneri, voluntari, sponsori, prieteni și oficialități care cred, ca și noi, că bunătatea poate schimba lumea.”Mulțumim tuturor celor care ne-au fost aproape, celor care dăruiesc, care se implică, care aduc lumină acolo unde e nevoie”- au mărturisit la finalul evenimentului organizatorii. Această gală a fost dedicată bunicilor noștri care privesc iarna cu teamă, nu cu bucurie. Gazdele au unit inimile ca să aducă căldură în casele lor și să le arate că nu sunt singuri. Ei au dovedit că sunt Oameni de Bine! Împreună schimbă lumea, un gest frumos pe care l-au arătat și cu alte ocazii.

Tot zilele trecute s-a lansat obișnuita ”Campania Găleata Albastră” . Viața devine mult mai grea atunci când lipsesc lucrurile de bază pentru un trai decent. Pentru mulți dintre cei aflați în nevoie, ceea ce ar trebui să fie firesc – o masă pusă zilnic – lipsește, iar grija pentru ziua de mâine apasă tot mai greu, aducând teamă și suferință. Acum, când iarna bate la ușă și ne pregătim să întâmpinăm Sărbătoarea Nașterii Domnului, voluntarii gherleni se gândesc la cei care sunt în lipsuri și doresc să ducă o rază de lumină și speranță în casele lor, prin darul găleților albastre cu alimente. Organizatorii și-au propus să umple la nivelul zonei noastre peste 6.000 de găleți albastre cu alimente neperisabile și produse de igienă și se bazează pe solidaritatea și ajutorul fiecăruia dintre locuitorii urbei. Împreună doresc să ajungă și anul acesta la persoane vulnerabile, în zone defavorizate din zece județe. Haideți să umplem o găleată albastră împreună! – este apelul organizatorilor. O găleată albastră poate conține: făină, ulei, orez, paste, conserve, dulciuri etc. și produse de igienă, ambalate separat față de produsele alimentare: gel de duș, pastă de dinți, șampon etc. O găleată albastră nu trebuie să conțină: mezeluri, lactate, ouă, fructe și legume proaspete etc.

Inițiativa voluntarilor de la ”Dorcas” a găsit înțelegere și în acest an, gherlenii manifestând receptivitate la apelul organizatorilor.

Szekely Csaba

