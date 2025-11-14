EDUCAȚIE

Gala „Maratonul istoriei”. Regal al elevilor clujeni, dedicat trecutului

14 noiembrie 20250 commentarii

Elevii clujeni pasionați de istorie, cu rezultate remarcabile la diverse competiții școlare naționale, au fost răsplătiți cu premii de excelență de către Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, în cadrul galei Maratonul istoriei, organizate de către prestigioasa instituție joi, 13 noiembrie 2025, la sala Auditorium Maximum UBB Cluj. Printre aceștia s-au numărat elevii care s-au evidențiat la olimpiada de istorie, olimpiada de istorie a minorității maghiare, concursul național „Istorie în dimensiune virtuală” și concursul național „Cultură și civilizație în România. Totodată, în cadrul galei, liceenii care au participat la proiectul Maratonul istoriei, desfășurat în luna mai a acestui an, și-au pus în valoare „produsele” muncii lor, evoluând pe scenă spre încântarea publicului prezent.

Pe scenă, jucându-l pe Eminescu

Astfel, elevii de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej au prezentat sceneta „Mișcarea de rezistență anticomunistă în perioada 1946-1959. Studiu de caz orașul Dej”, coordonați de prof. Cristina Albinetz și Emilia Mureșan. Elevii de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, sub coordonarea prof. dr. Maria Rițiu și Monica Columban, au jucat piesa „Eminescu-file de istorie”. Elevii de la Colegiul Național George Coșbuc” Cluj-Napoca au pus în scenă piesa „Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Eminescu și frământările lui politice, sub coordonarea prof. Binder Robert, Gelu Fodor și a actorului Ruslan Bârlea. Elevii de la Colegiului Național Gheorghe Șincai au prezentat sceneta „La cafeneaua istoriei”, sub coordonarea prof. Lucia Coporeu, Cecilia Johrend și Corina Pop. De asemenea, elevii de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” au proiectat filmul documentar „Aripi de dor. Iuliu Hossu de la Marea Unire la Sighet, dedicat anului comemorativ Iuliu Hossu, profesori coordonatori pe Ofelia Hossu și Emilia Borza. Creațiile liceenilor au fost scrise sub îndrumarea profesorilor de istorie în urma activităților comune desfășurate cu cercetătorii de la Institutul de Istorie „George Barițiu” în cadrul Maratonului istoriei.

Porțile deschise ale cunoașterii 

La gală au participat inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Marinela Marc, directorul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, dr. Ioan Bolovan, profesori, cercetători și elevi. Șefa ISJ Cluj, Marinela Marc, arată că acest proiect a oferit tinerilor clujeni nu doar o întâlnire directă cu cercetarea istorică autentică, ci și o deschidere către valorile profunde ale trecutului național: Întâlnirile dintre elevi și cercetători, derulate în spațiul academic, au fost adevărate punți între generații, între știință și educație, între vocația formativă a școlii și misiunea de cercetare a institutului. Cunoașterea istoriei nu înseamnă doar memorarea unor fapte, ci cultivarea spiritului critic, a conștiinței civice și a responsabilității față de valorile care ne definesc ca societate. Astfel de inițiative contribuie decisiv la formarea unei generații ancorate în trecut, dar orientate spre viitor, capabilă să înțeleagă și să prețuiască libertatea, demnitatea, solidaritatea și adevărul”. Aceasta felicită participanții și organizatorii, exprimându-și dorința ca proiectul să continue: „Felicităm toți profesorii și elevii implicați, cercetătorii care au deschis porțile cunoașterii și, nu în ultimul rând, organizatorii care au făcut posibil acest proiect exemplar. Ne dorim ca „Maratonul istoriei” să continue și să inspire cât mai multe astfel de colaborări valoroase între școală și instituțiile de cultură și cercetare științifică.

Reconectarea la simbolurile naționale

La rândul lor, reprezentanții Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române privesc acest eveniment dedicat excelenței școlare ca pe o provocare lansată de tineri, aceștia propunând o reconectare, cu mintea și cu inima deopotrivă, la trecut, la simbolurile naționale și la momentele de referință din cele mai frumoase și mai semnificative pagini ale istoriei noastre. Totodată, aceiași reprezentanți transmit că, în anul dedicat simbolurilor culturale și spirituale de referință, precum Mihai Eminescu, Cardinalul Iuliu Hossu sau Centenarul Patriarhiei Ortodoxe Române, vocea elevilor valoroși de la liceele clujene – și tot ceea ce ei au pregătit cu prilejul acestei gale – se dovedește a fi un veritabil regal dedicat istoriei și figurilor sale reprezentative.

Gala excelenței este organizată de Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române și Centrul de Studii Transilvane, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Tia SÎRCA

sursă foto: Marinela Marc

