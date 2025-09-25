ECONOMIE

„Future Energy Solution” adună la Cluj specialiști din toată Europa

25 septembrie 20250 commentarii

Sub egida UTCN: Eveniment internațional în domeniul cercetării

La Cluj Napoca se desfășoară zilele acestea a doua ediție a Conferinței Internaționale „Future Energy Solution” (FES 2025), organizată de Universitatea Tehnică Cluj Napoca, în colaborare cu Eindhoven University of Technology (Olanda), University of Vaasa (Finlanda), Politehnica University of Valensia (Spania) și University of Technology din Cracovia. FES 2025 își propune relevarea și exploatarea unor oportunități imperative în domeniul energetic, prezentarea de către participaniți, majoritatea lideri în domeniu, a unor inițiative, proiecte și soluții de resort. Pe de altă parte, conferința conferă UTCN o nouă imagine în ceea ce privește angajarea tot mai fructuoasă în domeniul cercetării.

Vrem să întărim capacitatea de cercetare în universitate

Prof.univ.dr. Claudia – Steluța Marțiș, coordonatorul evenimentului, menționează: „Contextul în care UTCN a preluat organizarea evenimentului este legat de faptul că împreună cu Universitatea Vaasa / Finlanda – unde s-a desfășurat prima ediție – facem parte dintr-un proiect european, DITARTIS, coordonat de UTCN. În acest proiect avem parteneri pe toți cei care sunt coorganizatori, adică universitățile inserate mai sus. Vrem să facem din întâlnirea de la Cluj o conferință itinerantă. În DITARTIS sunt implicate toate aceste universități, la care s-a adăugat Universitatea de Tehnologie din Cracovia”.

Proiectul DITARTIS este orientat spre întărirea capacității de cercetare a UTCN. Mai precis, Departamentul „Mșini Electrice și Acționări” este promotorul și coordonatorul proiectului internațional, prof.univ. dr. Claudia-Steluța Marțiș fiind directorul și coordonatorul proiectului. „Prin DITARTIS noi încercăm să ridicăm cercetarea din orizontul UTCN la nivelul cercetării din universităților partenere. Practiv este vorba de o combinație între cercetare și pregătirea cercetătorilor.” precizează coordonatorul conferinței.

Eveniment care consolidează sistemul național de cercetare

La Cluj Napoca sunt prezenți cercetători din Finlanda, Polonia, Franța, Maroc, Grecia, Italia, Spania și Olanda. Coordonatoul Conferinței de la Cluj Napoca adaugă: „Aș vrea să precizez că prezentul proiect contribuie la consolidarea capacitatii institutionale a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) și implicit a sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare, prin intărirea capacității de cercetare-dezvoltare a unuia dintre grupurile de cercetare, Sisteme Electromecanice, parte a Departamentului de Mașini și Acționări Electrice. Misiunea proiectului DiTArtIS este de a alinia activitatea de cercetare de la UTCN la tendințele de transformare digitală și de a reduce decalajul dintre UTCN și instituțiile lider europene partenere. Cei implicați în acest demers sunt cercetatori relativ tineri și calificați, cu experiență în domeniul sistemelor electromecanice pentru aplicații energetice și de transport. De altfel o parte dintre doctoranzii UTCN sunt împlicațiși ei în lucrările științifice aferente proiectului european”.

Mod de a căpăta notorietate

Membrii echipei prezentului proiect sunt integrați în echipele de cercetare deja constituite ale proiectului DiTArtiS, participand la evenimentele organizate în cadrul acestuia, la întălnirile de lucru ale grupurilor de cercetare, la întâlnirile exploratorii, forumulrile științifice și vor fi încurajați și susținuți să elaboreze lucrări stiintifice. Un grup de cercetare puternic, cu o masă critică, care să asigure participare la căt mai multe proiecte naționale și internaționale va genera un numar mai mare de rezultate stiintifice, care vor contribui la creșterea vizibilității universității și implicit a României la nivel internațional. „Aceste evenimente, precum Conferința „Future Energy Solution” este benefică în ceea ce privește cercetarea dar, pentru universitatea noastră este și un mod de a căpăta tot mai multă notorietate!” -menționează prof. univ. dr. Claudia Steluța Marțiș.

Beniamin Pascu

