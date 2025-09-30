ECONOMIE

Fujikura concediază peste 200 de angajați la Dej

30 septembrie 20250 commentarii

Concernul japonez Fujikura Automotive, care produce cablaje auto, concediază peste 200 de angajați, în cadrul unor măsuri de reorganizare a activității, scriu Dejeanul.ro și Bistrița Business

Disponibilizările vizează circa 220-230 de persoane, potrivit publicațiilor. Procesul ar urma să înceapă în luna octombrie și o parte dintre salariați au fost deja anunțați că vor rămâne fără loc de muncă.

Conform surselor Dejeanul.ro, este vorba despre o reducere a activității de la Dej din cauza cererii tot mai scăzute în această parte a continentului pentru produsele fabricate aici. Totuși, chiar și după concedieri, ar urma să mai rămână în fabrică aproximativ 500 de angajați.

Reprezentanții fabricii nu au anunțat autoritățile locale de concedierea colectivă pe care urmează să o facă.

Primarul Dejului, Morar Costan, a explicat pentru Bistrița Business că a luat legătura cu AJOFM Cluj pentru a găsi soluții de reintegrare pe piața muncii a persoanelor afectate. Acesta a precizat că vor fi contactate alte fabrici din zonă care fac angajări și vor fi organizate târguri de cariere.

„La una din societățile din municipiul Dej s-a demarat o procedură de concediere colectivă. Este vorba de aproximativ 200 de persoane, din care circa 50% sunt din zona Dej- Gherla. Împreună cu conducerea AJOFM Cluj monitorizăm această situație, care din informațiile pe care le deținem, nu va afecta social locuitorii din municipiul Dej, marea majoritate din cei disponibilizați urmând să fie preluați de către alte societăți din zonă și zonele limitrofe municipiului Dej. Societatea care a demarat procedura își ajustează capacitatea în contextul socio-economic actual, dar activitatea de producție la punctul de lucru din Dej va continua cu aproximativ 500 de angajați” a transmis Primăria Dej, potrivit Dejeanul.ro.

Fujikura Automotive România face parte din concernul japonez Fujikura. Compania are în România fabrici în Cluj-Napoca și Dej. Concernul a rulat în România peste 100 milioane lei în 2024, cu circa 760 de angajați

