FRF a făcut calculele calificării României la Mondiale. Misiune aproape imposibilă pentru ”tricolori”

7 octombrie 20250 commentarii

Cu 5 zile înainte ca „tricolorii” să o găzduiască pe Austria în preliminariile Campionatului Mondial, Federația Română de Fotbal a prezentat scenariile în care selecționata noastră ar câștiga grupa și ar obține calificarea directă la turneul din SUA, Mexic și Canada.

Cu 3 meciuri rămase în campania de calificare, selecționata pregătită de Mircea Lucescu se află într-o situație complicată. „Tricolorii” au acumulat doar 7 puncte în primele 5 runde și ocupă locul 3 în grupă, sub Austria și Bosnia, ambele cu câte 12 puncte (cu mențiunea că austriecii au jucat doar 4 meciuri), însă păstrează șanse matematice la calificarea directă cu condiția unui parcurs perfect în ultimele trei partide.

Direct la Campionatul Mondial se califică doar câștigătoarele de grupă. Cu numai 9 puncte rămase în joc, numai o minune ar face ca România să încheie seria pe primul loc.

Naționala României se află în fața unui final de campanie incendiar în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. După cinci meciuri, „tricolorii” ocupă locul trei în grupă, cu 7 puncte și un golaveraj de +4,.

Clasamentul grupei înaintea ultimelor meciuri:

  1. Bosnia-Herțegovina – 12 puncte (+8, 5 meciuri)
  2. Austria – 12 puncte (+7, 4 meciuri)
  3. România – 7 puncte (+4, 5 meciuri)
  4. Cipru – 4 puncte (-2, 5 meciuri)
  5. San Marino – 0 puncte (-17, 5 meciuri)

Până la finalul preliminariilor, România mai are de disputat meciuri decisive împotriva Austriei (acasă), Bosniei-Herțegovina (deplasare) și San Marino (acasă).

Pentru a obține biletele direct spre Mondial, România trebuie să câștige toate cele trei partide rămase — adică 9 puncte din 9 posibile — și să depășească la clasament atât Austria, cât și Bosnia-Herțegovina.

Cele două principale scenarii care pot duce la calificare directă presupun ca România să câștige tot, iar rivalele din frunte să piardă puncte între ele:

Scenariul 1: Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X

Scenariul 2: Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

În caz de egalitate la puncte (16), criteriul decisiv va fi golaverajul general, urmat de numărul total al golurilor marcate.

Barajul, ultima șansă pentru Mondial

Dacă nu reușește calificarea directă, România poate ajunge la Cupa Mondială și prin baraj. Există două căi posibile:

Locul 2 în grupă, urmat de o ierarhizare generală între toate echipele de pe pozițiile secunde — primele 8 vor fi cap de serie și vor juca semifinala barajului pe teren propriu.

Clasarea prin Liga Națiunilor, unde România are un loc asigurat pe traseul barajului, dar fără statut de cap de serie — ceea ce înseamnă o semifinală disputată în deplasare, într-o singură manșă.

Pentru tricolori, calculele sunt clare, dar misiunea este una aproape imposibilă: victorii în toate cele trei meciuri și speranța că rezultatele din celelalte partide vor juca în favoarea lor.

