Fraudă de 11.700 de euro

Poliţiştii clujeni au reuşit să blocheze transferul ilegal al sumei 11.700 de euro din conturile unei asociaţii, realizat prin accesarea ilegală a unui sistem informatic.

„Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale desfăşoară cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces ilegal la un sistem informatic. Urmare a activităţii desfăşurate de poliţişti şi departamentul antifraudă din cadrul instituţiei financiare, s-a reuşit blocarea unui transfer neautorizat de circa 11.700 de euro. Au fost efectuate verificări în urma sesizării din partea reprezentantului unei asociaţii non guvernamentale, non profit, cu privire la faptul că, la data de 27 mai, acesta a observat că din contul bancar al asociaţiei a fost efectuată o operaţiune bancară, prin care s-a transferat suma de 11.700 de euro într-un alt cont bancar”, se arată într-un comunicat transmis, marţi, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Potrivit sursei citate, reprezentantul asociaţiei respective s-ar conectat la o pagină web falsă.