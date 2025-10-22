SPORT

FOTO | Clujencele au făcut România campioană balcanică la gimnastică ritmică, la Belgrad

22 octombrie 20250 commentarii

România a devenit campioană balcanică pentru al treilea an consecutiv la gimnastică ritmică, la competiția desfășurată în perioada 17-19 octombrie la Belgrad, Serbia. Țara noastră a fost urmată în clasamentul final de Grecia și Serbia.

Reprezentativa țării noastre a fost formată din șase sportive, dintre care trei de la CSM Cluj: Izabela Petan, Maia Metea și Teodora Potfălean, celelalte fiind Francesca Tătar și Maria Prodan, ambele de la CSM Arad, și Elisabeta Corduneanu, de la CSS Unirea Iași.

Sportivele clujene au avut un aport esențial în cucerirea medaliei de aur pentru naționala noastră, astfel:

  • 4 medalii pentru Maia Metea: aur cu echipa României, aur în finala de la Măciuci, bronz în finala de la Minge, argint pe echipe Prejunioare, împreună cu sportiva din Iași
  • 4 medalii de aur pentru Izabela Petean: aur cu echipa României, aur în finala de la Cerc, aur în finala de la Minge, aur pe echipe Children, împreună cu sportiva din Arad

”Mulțumim tare mult părinților sportivelor care au susținut financiar tot ce a fost nevoie pentru ca sportivele de la CSM Cluj-Napoca convocate de FRGR să poată participa la această Balcaniada. Și noi muncim și mergem mai departe sperând la orice posibila susținere și ajutor care ar fi mai mult decât binevenit”, au transmis reprezentanții clubului CSM Cluj.

Antrenorii sportivelor clujene sunt Adriana Gîrbă, Corina Lupu și Magdalena Pintea, coregrafi sunt Radu Grecov și Ariana Marcu, iar kinetoterapeut este Horațiu Ghejan.

Galerie foto: CSM Cluj

