FOTO | Bilanț de excepție al CSM Cluj la naționalele de gimnastică ritmică

15 octombrie 20250 commentarii

Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca a participat weekendul trecut la Campionatul Național de Gimnastică Ritmică a Junioarelor IV, III si II, desfășurat la Cheile Grădiștei, la care au participat  21 de cluburi și peste 200 de sportive din întreaga țară.

Cele 14 sportive ale clubului clujean au obținut o nouă performanță de excepție, reușind să câștige nu mai puțin de 14 medalii: 8 de aur, 3 de argint și 3 de bronz. În plus, echipa de Junioare III (Petean Izabela, Buda Cristiana, Mihesan Ada, Vasilut Isabela și Florian-Bonda Ana) a devenit campioană națională a României.

Rezultatele obținute de gimnastele clujence:

Maia Metea – campioană națională la Individual Compus la categoria Junioare II (12 ani)

  • aur la minge
  • aur la maciuci
  • argint la panglica

Izabela Petean – campioană națională la Individual Compus la categoria Junioare III (10 ani)

  • aur la coardă
  • aur la cerc
  • aur la panglica

Petruți Ilinca – bronz la  Individual Compus la categoria Junioare IV

  • argint la coardă
  • argint la cerc

De asemenea, Mihesan Ada a câștigat bronzul la minge, iar Buda Cristiana a luat bronzul la cerc la categoria Junioare III.

De la CSM au mai participat la competiție Gliga Anastasia, Varga Antonia, Precup Amira, But Daria, Cristei Rebeca la Junioare IV și Dalia Voivod la Junioare II.

Antrenorii sportivilor clujeni sunt Adriana Gîrbă, Corina Lupu și Magdalena Pintea.

”Mulțumim și sperăm în continuare în susținerea conducerii clubului CSM Cluj-Napoca privind chiria sălii de antrenament, fără de care nu ne-am putea prezenta la un Campionat Național dar mai ales să fim printre cluburile meritorii din țară”, au declarat reprezentanții clubului.

Galerie foto: CSM Cluj

