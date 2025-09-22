POLITICĂ

Fost deputat clujean, numit secretar de stat la Economie

22 septembrie 20250 commentarii

Fostul parlamentar USR de Cluj, Viorel Băltărețu a fost numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. El a fost investit în funcție prin decizie a primului ministru, documentul fiind publicat în Monitorul oficial din 19 septembrie.

Viorel Băltărețul ar urma să coordoneze în calitate de secretar de stat companiile la care statul român este acționar majoritar. Viorel Băltărețu a fost între 2020-2024 deputat din partea USR Cluj iar anul trecut a candidat la alegerile pentru funcția de primar la Cluj-Napoca. El provine din mediul de afaceri.

