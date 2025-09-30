EVENIMENT

Florin Piersic, ovaționat pe Cluj Arena: Sunt al dumneavoastră cât o să trăiesc!

30 septembrie 20250 commentarii

Derby‑ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj a început cu un moment cu totul memorabil. Actorul Florin Piersic a fost omagiat pe Cluj Arena, cu ocazia partidei pe care echipa sa de suflet, Universitatea Cluj, l-a jucat contra CFR 1907.

Suporterii Șepcilor Roșii au pregătit și o coregrafie specială, dedicată lui „Mărgelatu”.

Piersic a apărut pe marginea terenului, în zona prin care jucătorii intră și ies de la vestiare, purtând fularul Universității, și a adresat suporterilor cu un mesaj emoționant.

„U Cluj, bagă golul cum știii tu. Nu am să uit niciodată și astăzi mă găsesc aici fericit că sunt cu dumneavoastră și să sperăm că meciul acesta o să ne aducă bucurii. Vă îmbrățișez pe toți, cât de mulți sunteți, sunt al dumneavoastră azi, mâine și cât o să trăiesc”, a transmis îndrăgitul actor. Suportorii au scandat apoi „Florin Piersic” și au cântat „U Cluj e echipa ce te face sa vibrezi! Șapcă Roșie în tot orașul ai să vezi! Oooooo Cluj-Napoca! E orașul, ce îl iubesc!”.

