Finanțele clujene cu piciorul pe accelerator

23 septembrie 20250 commentarii

Încasări tot mai mari dar pierderile fiscale rămân

În cursul lunii august, 2025, Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Cluj a încasat la bugetul general consolidat 1351,95 mil. lei, cu 15,94 % mai mult decât în aceeași lună a anului precedent. Suma este dată de: încasările la bugetul de stat – 625,63 mil.lei; asigurările sociale de stat – 489,20 mil. lei; fondul asigurărilor de sănătate – 228,90 mil.lei; asigurări șomaj – 8,21 mil. lei. La finalul aceleași luni, AJFP Cluj înregistra 15.747 de persoane juridice în regim de executare silită, pentru suma 490.689.268 mil. lei și 44.997 de persoane fizice pentru suma de 92.115.730 mil. lei.

Somații, sechestre, popriri

În ceea ce privește somațiile, administrația clujeană are în evidență 17.554 de cazuri, suma totală de recuperat fiind de 191.626,59 mii lei. Din aceștia s-au încasat 72.594,76 mii lei. Cât privește sechestrele, acestea au fost înființate pentru 34 cazuri, suma aferentă fiind de 10.718,40 mii lei, cu încasare de 549,74 mii lei. De asemenea au fost înființate popriri pentru 6.596 de cazuri, proiecția financiară fiind de 172.702,10 mii lei, cu încasare de 18.144,89 mii lei. AJFP Cluj a eliberat în cursul lunii august 279 de certificate de cazier fiscal și a efectuat actualizări/ștergeri/înscriere fapte în cazierul fiscal pentru 327 de cazuri.

În perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atribuții de inspecție fiscală, având un efectiv de 72 inspectori, au efectuat 83 de acțiuni de verificare, din care 60 la contribuabili persoane juridice, fiind atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare de 3.291 mii lei. Totodată au fot efectuate 23 de acțiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, în urma cărora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare în sumă de 273 mii lei.

Se atrag sume, dar pirderea fiscală rămâne

AJFP Cluj a afectuat de asemenea 52 de acțiuni de inspecție la contribuabilii selectați pe baza analizei de risc, în urma cărora au fost atrase la bugetul statului debite suplimentare în cuantum de 2.913 mii lei. În urma acestor acțiuni nu a fost diminuată pierderea fiscală. Un alt obiectiv a fost verificarea realității și legalității sumelor negative din deconturile de TVA cu opțiune de rambursare primite pentru inspecție fiscală, precum și soluționarea acestora.

În ce privește rezultatele acțiunilor pe Circulara D.G.C.C.F.nr.346/01.02.2021 care se referă la situația verificărilor documentare efectuate la persoane juridice și persoane fizice de organele de inspecție fiscală, în luna august 2025 au fost programate un număr de 106 verificări documentare și 117 verificări documentare au fost finalizate. Cuantumul obligațiilor fiscale în luna august 2025 a fost de 3.029 mii lei.

Inspecții fiscale pe analize de risc

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate este efectuarea de inspecții fiscale urmare analizelor de risc proprii, la contribuabilii persoane juridice și fizice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cursul lunii august 2025 au fost soluționate 29 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentând 3.124 mii lei TVA solicitat la rambursare.

AJFP Cluj a primit 1.068 de solicitări scrise de la contribuabili privind acordarea de asistență. Dintre acestea au fost soluționate 952 de solicitări. De asemenea au fost asistați la sediul instituției 774 de contribuabili, au fost transmise prin SPV un număr de 2.657 certificate de atestare fiscală, la care se adaugă eleborarea a 221 de Certificate de rezidență fiscală / atestare a impozitului plătit de nerezidenți. Au mai fost eliberate 18 notificări privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală. Compartimentul de Comunicare a facilitat soluționarea a 22 de petiții adresate instituției, 198 de solicitări transmise prin Formularul unic de contact, 7 solicitări verbale de informații de interes public conform Legii nr.544/2001.

Beniamin Pascu

