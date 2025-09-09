POLITICĂ

Fifor: E fotografia neputinţei premierului şi a ministrului său de a pricepe ceva din realităţile României

9 septembrie 20250 commentarii

 

Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a susţinut luni, în contextul protestului cadrelor didactice, că niciodată, în ultimele decenii, ”dascălii nu au fost mai loviţi, mai batjocoriţi şi mai puşi în genunchi de un Guvern care pretinde că face ‘reforme’ ”.

”Prima zi de şcoală din acest an nu aduce emoţia firească a începutului de drum, ci imaginea dezastrului total din educaţie. Este fotografia neputinţei premierului Ilie Bolojan şi a ministrului său, Daniel David, de a pricepe ceva din realităţile României. În loc de festivităţi şi bucurie, avem proteste, profesori umiliţi şi părinţi disperaţi. Niciodată, în ultimele decenii, dascălii nu au fost mai loviţi, mai batjocoriţi şi mai puşi în genunchi de un Guvern care pretinde că face ‘reforme’. Reforma lor nu înseamnă şcoli moderne, salarii decente sau sprijin pentru elevi. Înseamnă tăieri, comasări, norme mai mari şi clase supraaglomerate”, a scris, pe Facebook, Fifor.

Acesta se declară solidar cu demersul sindicaliştilor din educaţie.

”Azi, în prima zi de şcoală, peste 10.000 de profesori – după estimările oficiale, iar sindicatele vorbesc chiar de 30.000 – au umplut străzile Bucureştiului, de la Piaţa Victoriei până la Cotroceni. Au ieşit în stradă nu pentru privilegii, ci pentru a apăra şcoala românească şi demnitatea profesiei. Imaginea zilei este cea a unui sistem educaţional umilit, îngenuncheat, atacat brutal în numele unei false reforme. Şi aceasta va rămâne amprenta Bolojan-David pe învăţământul românesc. Iar eu, ca dascăl şi ca părinte, susţin fără rezerve demersul colegilor mei. Pentru că lupta lor este, de fapt, lupta pentru viitorul copiilor noştri”, a spus Mihai Fifor.

