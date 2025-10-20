SPORT

Fetele de la U Cluj, lidere în clasamentul Ligii a III-a

20 octombrie 20250 commentarii

Formația de fotbal feminin FC Universitatea Cluj a trecut categoric duminică, scor 5-1, de ACS Student Sport Alba Iulia și a făcut rocada în clasament cu adversarul direct, devenind astfel noul lider al seriei, chiar și cu un meci mai puțin disputat.

În partida din parcul „Iuliu Hațieganu”, pentru „studente” au punctat Rebeka Farczadi (dublă), Valentina Mesarăș, Adela Iosif și Rozalia Lakotiti.

Echipa pregătită de Stelian Gherman a început meciul cu: Ștefania Pastor – Rozalia Lakotiti, Cristina Curtean, Teodora Mandi, Adela Iosif (căpitan), Rebeka Farczadi, Alexandra Petricaș, Ana-Maria Marin, Emanuela Covaciu, Valentina Mesarăș, Raluca Borodi.

Până acum, clujencele au patru victorii și o remiză din cele cinci meciuri disputate.

În etapa următoare, U Cluj se deplasează la Sibiu pentru duelul cu AS FC Interstar, programat duminică, 2 noiembrie, de la ora 11.00.

