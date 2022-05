Festivalul Internațional de Film Transilvania | Focus Israel la TIFF 2022

Anul acesta organizatorii TIFF ne fac o propunere interesantă. Alături de programul Focus Polonia, atenția ne va fi îndreptată și spre o seamă de producții ale noii cinematografii israeliene. Vom avea ocazia să vizionăm filme și documentare de impact, un serial bine primit în Israel, dar și să luăm parte la întâlniri cu regizori și alți profesioniști din lumea filmului și oficialități care vor veni în fața publicului cinefil clujean în perioada 17 – 26 iunie.

Nadav Lapid, unul dintre cei mai proeminenți creatori de film israelieni contemporani, ne surprinde cu Ahed’s Knee. Filmul care a cucerit Trofeul juriului anul trecut la Cannes și a fost nominalizat la Palme d’Or urmărește în paralel două situații încărcate de dramatism: cenzura politicului în Israel și suferința lui Y. provocată de pierderea mamei.

O trivia ce merită amintită- drama lui Nadav Lapid a fost scrisă în doar 15 zile și filmată în decurs de 18 zile! Un proces cât se poate de accelerat pentru o producție cinematografică de succes. În 2019, Lapid a câștigat Ursul de Aur la Berlinală, pentru filmul Synonyms.

În cadrul Focus Israel vom lua contact și cu cea mai recentă producție a regizorului Eran Kolirin. Este vorba, desigur, de Let It Be Morning, de altfel propunerea Israelului pentru Oscar în 2021. Este, pe scurt, povestea ușor satirică a unui bărbat prins în mijlocul unei blocade militare într-un sătuc arab din Israel, pe când se afla la nunta fratelui său. Câștigător al distincției Best Feature Film Award la Haifa International Film Festival (2021) și al Premiului Juriului la Atlanta Jewish Film Festival (2022), cu nu mai puțin de 7 premii din partea Academiei de Film Israeliene (Premiul pentru cel mai bun film – Eran Kolirin, pentru cel mai bun regizor – Eran Kolirin, pentru cel mai bun actor în rol principal – Alex Bakri, pentru cea mai bună actriță în rol principal – Juna Suleiman, pentru cel mai bun actor în rol secundar – Ehab Salami, premiul pentru cel mai bun senariu -Eran Kolirin și pentru cea mai bună distribuție – Juna Suleiman) și alte 13 nominalizări (la Premiile Academiei de Film Israeliene, Festivalul de la Cannes, secțiunea Un Certain Regard, Palm Springs International Film Festival 2022).

Regizorul invitat Yair Qedar va prezenta la Cluj documentarul The Fourth Window, dedicat vieții și operei legendarului scriitor Amos Oz. S-a lucrat intens la această producție, dacă luăm în calcul faptul că are la bază imagini de arhivă sau interviuri cu biograful oficial al scriitorului și membri ai familiei, surse veritabile de inspirație pentru regizor. Un film nominalizat la categoria Cel mai Bun Film Israelian în cadrul DocAviv Film Festival (2021).

Cu Tomer Heymann probabil că publicului TIFF este deja familiar dacă ne gândim la câteva documentare, Jonathan Agassi Saved My Life, Who’s Gonna Love Me Now? sau Mr. Gaga: A True Story of Love and Dance. La ediția actuală a festivalului ne propune I Am Not, cel mai nou film din portofoliu: povestea unui tânăr diagnosticat cu Asperger care călătorește în Guatemala, împreună cu familia sa adoptivă, pentru a-și cunoaște părinții biologici. La DocAviv Film Festival (2021) pelicula a cucerit trofeul pentru cel mai bun regizor și pentru cea mai bună cinematografie – Itai Raziel, Oren Levi.

Regizoarea israeliană Orit Fouks Rotem va fi și ea prezentă la Cluj, unde va sta de vorbă cu publicul. Anul acesta ne aduce pelicula Cinema Sabaya (foto), un film provocator despre unui grup de femei arabe și evreice care participă la un workshop de film, prilej cu care convingerile lor tradiționale intră inițial în conflict, dar în final cele opt cursante găsesc o cale de înțelegere. A primit Premiul pentru cel mai bun debut israelian la Jerusalem Film Festival (2021), Premiul NETPAC și o Mențiune specială, ambele la Warsaw International Film Festival (2021).

Documentarul The Round Number, semnat de regizorul David Fisher, urmărește să găsească răspunsuri cu privire la numărul total al victimelor Holocaustului, însumând șase milioane. În realizarea producției, Fischer, el însuși fiu al unor supraviețuitori ai exterminării din timpul regimului nazist, intervievează o serie de istorici, profesori și oameni politici pe acest subiect.

Lista noilor producții israeliene este completată de filmul That Orchestra with the Broken Instruments, în regia lui Yuval Hameiri. Avem de-a face cu un experiment muzical inedit în care 100 de instrumentiști, profesioniști și amatori, din țări și generații diferite, își unesc forțele și talentele artistice în vederea organizării unui concert. Ce au în comun? Toți cântă la instrumente stricate. Rezultatul va fi însă un performance muzical de excepție, la care, cel mai probabil, nu ne-am fi așteptat. Un motiv în plus să nu ratăm acest film!

The Jerusalem Post a catalogat Image of Victory drept „un triumf al cinematografiei, o epopee puternică și emoționantă”. Filmul în regia lui Avi Nesher este inspirat din fapte reale: în timpul războiului arabo-israelian din 1948, kibbutzul Nitzanim cade temporar sub forțele egiptene. Experiența ne este prezentată atât din perspectiva unui regizor egiptean de filme de propagandă aflat pe front cât și din cea a comunității din Nitzanim. Are 7 nominalizări și două premii la Israeli Film Academy Awards, pentru cea mai bună cinematografie (Amit Yasur) și cel mai bun machiaj (Emily Faudem).

Secțiunea Film Food din cadrul TIFF vine cu o producție SUA – Israel, Breaking Bread, regia semnată de Beth Elise Hawk. „Un film care celebrează diplomația culinară”, notează The Wrap. Avem ocazia să o cunoaștem pe Dr. Nof Atamna-Ismaeel, prima femeie musulmană câștigătoare a emisiunii Master Chef din Israel. Proiecția va fi urmată de o cină cu specific tradițional.

Pomeneam la început și de un serial. Ei bine, e vorba de Sad City Girls, foarte bine cotat în Israel în ultimii ani. A făcut parte din selecția Festivalului Internațional de Film de la Cannes în 2021 și a fost nominalizat de două ori la Premiile Academiei de Televiziune din Israel, la categoriile Cel mai bun serial de comedie și Cea mai bună actriță într-un serial de comedie (Maya Landsman). 3 episoade ale serialului creat de vedetele TV Rivka Allen, Talya Lavie și Shir Reuven vor fi proiectate la TIFF, în cadrul secțiunii Va Urma.

Focus Israel este realizat cu sprijinul Ambasadei Israelului în România. Excelența Sa Domnul David Saranga, Ambasadorul Israelului la București, va fi prezent la Festivalul Internațional de Film Transilvania, ediția cu numărul XXI.

Filmele din secțiunea Focus Israel vor putea fi urmărite pee baza abonamentelor de tip TIFF Card, disponibile deja online, în ediție limitată, pe platforma Eventbook.

Iulia GHIDIU