Festival integrat logistic și artistic tendințelor internaționale

10 septembrie 20250 commentarii

11-14 septembrie * Centrul de Cultură Urbană Casino * 19:00

2025 este anul ediției cu numărul 5, ediție parte a unui amplu ciclu de gale dedicate prezentării, promovării și premierii excelenței în domeniul industriei textile și vestimentare, target-ul principal fiind creșterea vizibilității designerilor.

Noutățile propuse de experimentata echipă artistică,-președinte și producător dr Matei Miko, Spiritus Mentor prof univ dr Elena Basso Stănescu, director artistic lector univ dr Anca Zaharia, producător asociat Anca Elena Bălan, producător executiv Mirela Presecan Tiberi, producător executiv Diana Loșonți, producător asociat Victoria Pop-propune noutăți, cea mai importantă fiind completarea programului oficial cu încă o zi, cea de joi 11 septembrie. Apoi, în altă ordine de idei, nou este un alt sediu, Cinema Teatru Florin Piersic, care va fi gazda showroom-ului Festivalului, spațiu select în care cei interesați pot lua legătura direct cu designerii și creațiile lor. Și dacă tot am amintit de designeri, anul acesta vor fi prezenți peste o sută de creatori români și străini-Italia, Anglia, China, Germania, Țările de Jos, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova, Kazakhstan, Egipt/în secțiunea workshop-, selecția fiind condusă de prof univ dr Elena Basso Sănescu. În fine, tot la noutăți se înscriu și cele două zile de workshop-uri, sâmbătă prin prezentarea ofertelor academice ale universităților de profil din China, Serbia, Kazahstan, Republica Moldova, Germania, Bulgaria, România (București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași), în timp ce ziua a doua, duminica, propune workshop-ul Moda pentru Toți-Incluzivă, Accesibilă, Relevantă, în care participanții vor experimenta moda prin culori tacxtile, texturi senzoriale și tehnologii bazate pe AI.

Să vedem cum arată cele patru zile de festival…

Prima zi, joi 11 septembrie, este dedicată unor colecții inspirate din perimetrul delimitat de folclor&etno. Își prezintă colecțiile Mariana Anghel, Ruxandra Căpușan, Szallai Kati, Cristiana Nedelcovici, Anca Dudaș, Gabriela Foca, Daria Căpitănescu, Ioana Mușat, Aidarkhan Kalyiev și Timur Tursunkulov.

Vineri 12 septembrie: ziua este marcată de spiritul creativ academic. Studenții universităților de artă și design își vor prezenta colecțiile, referindu-mă la UAD Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași, Facultatea Tehnică Mihaijlo Pupin a Universității din Novi Sad/Serbia, Institutul de Tehnologie și Modă din Zhejiang/China, Universitatea de Vest timișoara, UNA București, Academia HVT din Berlin.

Rămân la ziua de vineri pentru a semnala prezența invitatului special Cătălin Botezatu, o nouă reverență adusă artei vestimentare.

Sâmbătă, 13 septembie: intră pe catwalk colecțiile semnate de Tudor halațiu, Claudia Rawlings, Luiza Dumitru, House of Byfield by Carmichael Byefield, Raluca Soare, Vanesa ursu, Dmitri Nedelcev, Roxana Blagu, Răzvan Ionuț, Alexandra Constantinescu, Evelin Fink, Via Monte & Milano. Tot sâmbătă va avea loc și tradiționala festivitate de acordare a titlului Moda cum Laude.

Duminică 14 septembrie: colecțiile prezentate de Mihnea Covaci, Diana Vasilița, Maria Comisaru, Daniel Radu, Kenguru By Balazs Mayer, House of Byfield by Carmicael Byfield, Adelin Kotrong, Delyana Rumenova Simeonova, Bianca Petre, Cristian Buză, Monika Gruber, Institutul de Tehnologie și Modă din Zhejiang/China.

Demostene Șofron

