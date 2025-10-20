SOCIAL

Festival de cântece și dansuri populare de pe Câmpie la Gherla

20 octombrie 20250 commentarii

Conform obiceiului municipiul Gherla găzduiește și în această toamnă Festivalul de cântece și dansuri populare de pe Câmpie, una din prestigioasele manifestări artistice organizată de Fundația Culturală Téka din localitate. Evenimentul așteptat cu mult interes de iubitorii folclorului are loc în peroada 24-26 octombrie 2025 în sala de sport a Liceului Teoretic cu predare în limba maghiară ”Kemény Zsigmond” de pe strada Fermei, unde sunt asigurate condiții bune desfășurării evenimentului.

Este vorba de ediția a XXVIII-a, o adevărată trecere în revistă a celor mai cunoscute formații de jocuri și interpreți de muzică populară de pe Câmpia Transilvaniei. În fiecare an participă peste 20 de grupuri de dansuri populare cu vechi tradiții în folclorul din zona Câmpiei, meleaguri renumite de valoare artistică, unde mai sunt păstrate datinile și obiceiurile populare. Amintim aici doar câteva centre, unde tradițiile artei populare încă nu au dispărut: Ceaba, Cutca, Sic, Fizeșu Gherlii, Vișea sau Palatca, unde și în zilele noastre sunt continuate aceste obiceiuri populare de mare valoare și chiar dacă vârsta dansatorilor este înaintată, originalitatea și frumusețea repetoriului practicat a rămas același. În prima zi a festivalului, vineri 24 octombrie vor avea loc programe pentru copii, dovada faptului că pe Câmpie mai sunt copii care încă la o vârstă fragedă fac parte din formațiile de dansuri populare, inițiative încurajate de educatoarele și învățătoarele din cadrul școlilor elementare. Pentru cei mici în zilele festivalului vor fi organizate cursuri de învățare a jocurilor populare. În a doua și a treia zi al evenimentului vor evolua pe scenă purtătorii de valori tradiționale participante la cea de a XXVIII-a ediție a festivalului, o adevărată paradă a portului popular de pe Câmpie. În ultima seară se va desfășura tradiționala șezătoare populară. Formațiile folclorice care onorează festivalul gherlean vor fi acompaniate de tarafurile de muzică populară ale Fundației Culturale ”Téka” și ale grupurilor participante.

Szekely Csaba

