Femeile de mare ispravă au pornit de la Cluj Caravana Egalității

24 septembrie 20250 commentarii

Caravana Națională a Egalității a pornit marți, 23 septembrie 2024, de la Cluj-Napoca, urmând apoi să poposească în alte patru mari orașe ale țării: Brașov, Sibiu, Iași și București. Aceasta a inclus ateliere dedicate femeilor, de consiliere pentru integrarea pe piața muncii, dar și lansarea unui serviciu gratuit pe care femeile din Cluj, care caută un loc de muncă, îl vor putea accesa. Evenimentul, organizat de Asociația Solidaritate și Egalitate, s-a desfășurat la Grand Hotel Napoca, având loc și întâlnire cu lideri locali care au vorbit despre provocările pieței muncii și soluțiile aplicate în județul Cluj. Caravana vine în sprijinul integrării pe piața muncii și a creșterii leadershipului feminin la nivel local având în vedere că, în județul Clujul, procentul femeilor antreprenor este printre cele mai scăzute din țară (35,2%), iar în luna aprilie 2025 peste 2.500 de femei erau șomere.

Independența economică, esențială pentru femei

Jurnalista Daniela Palade Teodorescu, reprezentant al Asociației Solidaritate și Egalitate, a spus că este este prima dată când Caravana ajunge la Cluj-Napoca și că se bucură să întâlnească aici o comunitate de femei de mare ispravă. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU) și se adresează femeilor de toate vârstele, aflate în căutarea unui loc de muncă. „Ne adresăm femeilor de toate vârstele într-un mesaj de conștientizare pentru egalitate de gen și de șanse, pentru independență economică. Atelierele vorbesc despre felul în care femeile ar trebui să fie recrutate pe piața muncii. De aceea avem această colaborare cu Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane (AFSRU) pentru că femeile au nevoie de informație. Multe își doresc să revină pe piața muncii poate după concedii de maternitate, după ce au avut copii, și reinserția pe piața muncii nu este întotdeauna ușoară. Genul acesta de ateliere răspunde nevoilor lor: pot să cunoască femei în situații similare și pot să ia contact cu asociații, autorități care le pot ajuta să se integreze pe piața muncii pentru că independența economică este esențială pentru o femeie. Pe plan familial, social, personal este foarte important să aibă un job care s-o ajute să nu fie dependentă de nimeni. O femeie dependentă financiar de altcineva poate să ajungă în tot felul de situații de abuz și asistăm la un val de violență domestică, de femicid care este mai dur ca niciodată. Ori genul acesta de întâlniri, de reconectări nu pot să facă decât bine atât pieței muncii, care găsește în aceste femei o resursă extraordinară, cât și beneficiarelor”, a afirmat jurnalista Daniela Palade Teodorescu.

46% dintre românce nu au loc de muncă

La rândul său, Mihaela Tudor, fondatoarea Asociației Asociației Solidaritate și Egalitate și creatoarea mișcării sociale #WeAreHalf, a atras atenția asupra necesității sprijinirii femeilor aflate în situații vulnerabile: Din păcate, în România, 46% dintre femeile mature nu există în câmpul muncii spre deosebire de bărbați, în procent de 25%. Și atunci cum poate o femeie la limita sărăciei să se dezvolte sănătos când jumătate din populația României nu are aceleași oportunități efective de dezvoltare ca și cealaltă jumătate. Încet-încet cu foarte multe povești inspiraționale, cu multe campanii de informare publică am adus argumente economice, sociale, politice potrivit cărora femeile trebuie încurajate să se educe, să iasă în față, să se integreze în câmpul muncii. Am realizat multe caravane în care am mentorat femeile care au avut nevoie de sprijinul nostru, dar am ajutat și pe partea de recrutare. Pentru că am auzit foarte des spunând: Soțul nu mă lasă sau Gătesc, spăl, am grijă de copii. Când să mai muncesc? Adică, există foarte multe obiceiuri care se propagă de peste 100 de ani, care arată că femeia este considerată în continuare un bun, nu o persoană, un cetățean de mâna a doua, lucruri care nu ajută pe nimeni. Mai mult, femeile sunt principalii educatori ai copiilor noștri și dacă nu sunt lăsate să se dezvolte, atunci așa va arăta și viitorul nostru.

Serviciu gratuit de recrutare

Mihaela Tudor a precizat cum sunt ajutate femeile de către asociația pe care o reprezintă: „Este greu de găsit de lucru și pentru că faptul că există oportunități de muncă flexibile, dar care nu sunt accesibile sau cunoscute publicului larg care ar avea nevoie de ele. Tocmai de aceea parteneriatul cu Asociația Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane ne ajută foarte mult deoarece are acces la o bază de date națională și femeile pot fi introduse în această bază de date. Pe lângă suportul efectiv pe care îl primesc în cadrul caravanelor, femeile participante sunt sunate de fiecare dată când există o oportunitate privind un loc de muncă care li se potrivește”. Totodată, cu această ocazie, a fost lansat hotline-ul #WeAreHalf, un serviciu gratuit de consiliere profesională, de sprijin pentru recrutare pe piața muncii, care va putea fi accesat de femeile din județul Cluj și din întreaga regiune. „Va exista un număr disponibil de luni până vineri, în care femeile care au nevoie de sprijin în a găsi un loc de muncă pot sta de vorbă cu un consultant, pot să-și lase datele și pot fi sprijinite pentru a se integra în câmpul muncii”, a declarat Mihaela Tudor.

O abordare personalizată

Aceasta a mai spus că pentru a ajuta femeile este nevoie de o altfel de abordare, una mai personalizată, mai susținută: „Foarte mulți recrutori trec și peste femeile care nu știu să-și completeze un CV, nu știu cum să-și pună în valoare abilitățile pe care le au, deși există foarte multe job-uri, care sunt disponibile, mai ales în zona de blue collar. Cred că este momentul să fim mai aproape de femei, să ne întâlnim cu ele, să ne cunoaștem, să le oferim și un altfel de suport pentru ca ele și noi să creștem împreună”. La acțiunea dedicată leadershipului feminin, alături de reprezentantele Asociației Solidaritate și Egalitate au mai participat Mihaela Rus, fondatoarea Asociației AFA, Emilia Botezan – Direcția Relații Externe a Primăriei, Gabriela Bereș, general manager Puratos pentru Europa de Est, Monica Bereș, director Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”, Carmen Petcu, director Delonghi, Crina Ciocian, cofondator Meron, Laura Savu fondatoare Woman Rally. Evenimentul a mai inclus expoziția „Hall of Femmes”, cu zeci de portrete ale femeilor-lider din România.

Tia SÎRCA

