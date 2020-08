Farmec continuă susținerea evenimentelor culturale

Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, se implică în continuare în susținerea scenei culturale autohtone, prin prelungirea parteneriatelor de tradiție și dezvoltarea unora noi.

Deși pandemia a adus noi provocări pentru industria cosmetică, producătorul clujean a înțeles rolul important pe care îl au companiile pentru continuitatea evenimentelor culturale, în contextul în care cultura este unul dintre cele mai afectate sectoare, din punct de vedere economic. Sprijinul și implicarea Farmec constau atât în suport financiar, cât mai ales în asigurarea necesarului de produse dezinfectante esențiale pentru siguranța participanților și pentru buna desfășurare a evenimentelor.

”Cultura are foarte mult de suferit în această perioadă dificilă, iar rolul nostru este vital, astfel încât evenimentele culturale și de divertisment să se poată desfășura și pe timp de criză. Chiar dacă acum preocuparea principală a noastră, a tuturor, este sănătatea, trebuie să ne îndreptăm atenția și către domeniul cultural, din două motive principale: pentru sprijinirea artiștilor și a organizatorilor de evenimente, care practic au rămas fără activitate odată cu declanșarea pandemiei și impunerea restricțiilor și pentru că avem nevoie în continuare de muzică, de filme, de o recreere de calitate, pentru bunăstarea noastră interioară. Astfel, Farmec continuă să se implice în cadrul evenimentelor care se potrivesc cu principiile și valorile companiei, care au concepte originale și sunt bine organizate, având în același timp grijă de siguranța și sănătatea audienței”, a declarat Ruxandra Macovei, specialist marketing Farmec.

Farmec a continuat și anul acesta colaborarea cu Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), cel mai mare festival internațional de film din România, care se desfășoară anual la Cluj-Napoca. Este partener al Operei Naționale din Cluj, în proiectul Opera Summer Hub, un program unic pe scena culturală din România, în aer liber, care reunește în seri tematice soliștii operei clujene și bucătarii care pregătesc cine à la carte în același specific și prezintă spectacole de balet pentru spectatorii care pot sta la picnic. Un alt partener tradițional este Jazz in The Park, renumitul festival de jazz contemporan, care a organizat în iunie expoziția ”A Walk Down Memory Lane”, iar în septembrie revine cu o mini-ediție Jazz in the Park, cu concerte în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca.

Pe lângă toate acestea, compania a încheiat parteneriate noi cu Gărâna Jazz Festival, cel mai important festival de open air jazz din Europa Centrală și de Est, care are loc într-un sat pitoresc din Munții Semenic; Strada Potaissa din Cluj, un eveniment inspirat din seria Street Delivery, care-și propune să redea strălucirea străzii și să o transforme într-o piață de flori altfel; concertul Medici pentru Medici din București, care reprezintă un tribut de onoare adus medicilor și cadrelor medicale implicate în lupta cu virusul COVID-19; și Turneul Internațional Stradivarius, o călătorie muzicală în interpretare vioară și bandoneon.

Dacă în anii precedenți compania încuraja participanții la implicare activă, prin activări distractive sau sesiuni de make-up în cadrul evenimentelor, în contextul special al acestei perioade, a limitat complet interacțiunea cu publicul, pentru a evita contactul fizic și aglomerările. În schimb, la toate punctele strategice și de acces au fost puse la dispoziție soluții dezinfectante.

Farmec se implică activ în susținerea evenimentelor de anvergură națională și care aduc beneficii concrete comunităților locale, susținând în ultimii ani, numeroase evenimente din domeniul muzicii, cinematografiei, educației și dezvoltării personale, printre care și: Electric Castle, Cerbul de Aur, TedX sau Smida Jazz Festival.

Reţeaua de magazine de brand deţinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, localizate în Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara, 21 magazine Gerovital care se găsesc în Cluj-Napoca, București, Constanța, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș şi Râmnicu Vâlcea și 2 magazine Gerovital deschise prin sistemul de franciză, la Bacău și Pitești.