FACIAS: Autoritățile trebuie să fie responsabile!

8 septembrie 20250 commentarii

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a examinat „Lista Rușinii” publicată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și a constatat că, din totalul de 42.302 contribuabili incluși, peste 5.400 de entități au datorii către bugetul de stat ce depășesc 1 milion de lei fiecare, însumând peste 59 de miliarde de lei, echivalentul a 11,6 miliarde de euro.

Dacă statul ar reuși să recupereze doar această sumă, ar putea acoperi deficitul bugetar cu care se confruntă România astăzi, fără a fi nevoie să impună noi taxe sau impozite cetățenilor onești, care își respectă obligațiile fiscale. Totodată, analiza situației juridice a datornicilor cu restanțe de peste 1 milion de lei, arată că 2.730 sunt în faliment, 1.639 au fost declarați insolvabili, 618 se află în insolvență, iar pentru 503 nu există date clare privind statutul juridic.

