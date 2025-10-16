ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Extinderea parcurilor în municipiul Gherla

16 octombrie 20250 commentarii

Nu putem spune că municipiul Gherla duce lipsă de spații verzi. Înainte de toate orașul de pe Someș se poate lăuda cu unul din cele mai frumoase parcuri din zona Clujului, admirat an de an de sute de turiști din țară și străinătate. Supranumit și ”Micul Schönbrunn”parcul orașului conceput în stil englezesc a fost inaugurat în anul 1864 și se întinde pe 40 de hectare. Parcul cuprinde variate specii de arbori autohtoni, dar și exotici, printre ele se află și doi arbori Ginkgobiloba, mai rar întâlniți pe meleagurile noastre. Cine vizitează Gherla, neapărat trece și prin „Elisabethparc” unde se află acești arbori exotici. Zilele trecute edilii municipiului au semnat contractul de finanțare europeană pentru proiectul „Amenajarea Parc 1 Mai – Poiana Brădet”, în valoare de 23.954.892,59 lei. Prin acest proiect, zona Poiana Brădet de pe dealul cu același nume va fi transformată într-un parc modern pe o suprafață de 4 hectare, ce va cuprinde: spații verzi amenajate și zone de belvedere; loc de joacă pentru copii; tiroliană și alei de promenadă; zone pentru grătare și picnic; platformă pentru evenimente culturale. Fiecare finanțare europeană aduce o schimbare concretă pentru comunitate și reprezintă un pas înainte în dezvoltarea municipiului Gherla. Parcul 1 Mai va deveni un spațiu dedicat recreerii, activităților culturale și timpului de calitate petrecut în aer liber. Mai ales în weekend locuitorii gherleni ies în zona respectivă, însă până în prezent au lipsit amenajările, chiar dacă periodic au fost organizate serbări câmpenești. După aprobarea proiectului ce vizează amenajările din zona respectivă, populația municipiului, dar și ospeții sosiți acolo din alte localități limitrofe vor avea posibilitatea să participe la diferite activități de agrement, iar copiii vor dispune de terenuri de joacă adecvate vârstei lor.

Iată că zestrea parcurilor din municipiul Gherla se extinde în curând, zona Brădet devenind un loc mult căutat, mai ales la sfârșit de săptămână.

Szekely Csaba

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Bani publici cu spor pentru angajații clujeni din deconcentrate

Lucrări de întreținere la Vâlcele pentru un trafic mai sigur între Cluj-Napoca și DN1

Lucrări pe drumul de la Răcătău la Mărișel

Rețea de canalizare extinsă în Cămărașu: investiție de aproape 1,8 milioane de lei

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.