Expoziție: Istoria Transilvaniei în benzi desenate de Gabriel-Virgil Rusu

10 noiembrie 20250 commentarii

Galeria de artă „Academica” a Bibliotecii Academiei Române Cluj-Napoca a găzduit luni, 10 noiembrie 2025, vernisajul expoziției „Istoria Transilvaniei în ipostaze grafice. Benzile desenate, auxiliar didactic în învățarea istoriei”, realizată de cercetătorul Gabriel-Virgil Rusu, din cadrul Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române. În cadrul evenimentului au vorbit autorul Gabriel-Virgil Rusu, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, conf. univ. dr. Sorina Paula Bolovan, din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, și cercetătorul Silviu G. Totelecan. Expoziția face parte din programul mai amplu al evenimentelor înscrise în Zilele Academice Clujene, Ediția XXXVIII, și poate fi vizitată la etajul 1 al Bibliotecii Academiei Române, în timpul programului de funcționare al acesteia. 

sursă foto: Academiei Române Filiala Cluj-Napoca

