Expoziția online de carte „Goga la Ciucea” – un omagiu adus poetului național

1 octombrie 2025 marchează inaugurarea expoziției online de carte „Goga la Ciucea”, găzduită de Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea, un eveniment care readuce în atenția publicului personalitatea și opera unuia dintre cei mai importanți poeți români ai începutului de secol XX.

Domeniul de la Ciucea, locul unde Octavian Goga și-a trăit ultima parte a vieții, rămâne un spațiu încărcat de memorie și semnificații. Castelul cumpărat de la văduva poetului Ady Endre și transformat, prin strădania Veturiei Goga, într-un ansamblu memorial, păstrează atât amintirea scriitorului, cât și simbolurile patriotice ale unei întregi epoci. Mausoleul mozaicat, ridicat pe cea mai înaltă culme din împrejurimi, așază numele lui Goga în inima Transilvaniei, de unde poetul „veghează” asupra Patriei, chiar și după moarte.

Poezia lui Goga – între romantism și angajament social

Versurile lui Octavian Goga au avut un impact puternic asupra societății românești, contribuind la formarea conștiinței naționale și la pregătirea momentului istoric al Marii Uniri. Lirica sa de largă respirație socială și patriotică a fost comparată, în popularitate și influență, cu opera eminesciană.

Autenticitatea sentimentului patriotic, forța socială a poeziei și atenția acordată istoriei și suferinței colective definesc opera gogiană. „Fermitatea unui implacabil marș al morților pentru demnitate”, așa cum a fost descrisă de exegeți, a transformat lirica lui Goga într-un instrument de solidaritate națională și într-un reper pentru generațiile următoare.

Expoziția „Goga la Ciucea” – documente și fotografii inedite

Noua expoziție online își propune să continue misiunea muzeului de la Ciucea – aceea de a conserva, cerceta și transmite mai departe mărturiile legate de viața și activitatea poetului. Vizitatorii virtuali pot descoperi file dintr-un volum rar, editat în 1975 de către Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Cluj, care reunește fotografii alb-negru și documente facsimilate din arhiva memorială.

Prin această inițiativă, Muzeul Memorial „Octavian Goga” oferă publicului o incursiune nu doar în viața și opera scriitorului, ci și în istoria culturală a unui domeniu care a devenit, de-a lungul timpului, loc de pelerinaj și de reculegere. Ferestrele luminate ale Castelului de la Ciucea continuă să sugereze prezența poetului – fie că citește în bibliotecă, fie că scrie în biroul său de la parter.

O invitație la descoperire

Expoziția online de carte „Goga la Ciucea” este o invitație la reflecție și cunoaștere, adresată atât pasionaților de literatură, cât și celor interesați de istoria națională. Prin intermediul documentelor prezentate, publicul este chemat să redescopere opera lui Octavian Goga și legătura sa profundă cu pământul transilvănean.

Muzeul își reafirmă astfel rolul de spațiu de memorie și educație culturală, păstrând vie moștenirea unuia dintre marii poeți ai României.

