Expoziția de carte online “Statutul politic al Basarabiei” – o incursiune în istoria unei regiuni disputate

12 noiembrie 20250 commentarii

Muzeul Memorial “Octavian Goga” Ciucea – 11 noiembrie 2025

Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea își continuă misiunea culturală de a valorifica și comunica publicului mărturii relevante ale istoriei, culturii și identității românești printr-o nouă expoziție de carte online: “Statutul politic al Basarabiei”. Inițiativa, găzduită în cadrul Bibliotecii poetului, aduce în atenția publicului o lucrare cu valoare științifică deosebită – un fragment dintr-o teză de doctorat – care explorează una dintre cele mai complexe și controversate teme din istoria românească modernă: destinul politic al Basarabiei.

Basarabia, teritoriu al Voievodatului Moldovei aflat între Prut și Nistru, a fost anexată de Imperiul Rus în 1812, prin Tratatul de la București, în urma războiului ruso-turc (1806–1812). De atunci și până astăzi, acest teritoriu a fost scena unor multiple transformări politice, trecând de la gubernie țaristă la Republică Democrată Moldovenească, apoi la provincie românească, republică sovietică și, în cele din urmă, la actualul stat independent Republica Moldova.

Lucrarea prezentată în cadrul expoziției propune o analiză diplomatică detaliată a perioadei interbelice, concentrându-se asupra eforturilor României de a obține recunoașterea unirii Basarabiei de către Statele Unite ale Americii. Deosebit de interesant este contextul anilor 1930–1933, când diplomația românească, coordonată de Carol Davila, a desfășurat o amplă ofensivă pentru a convinge Washingtonul să accepte realitatea unirii din 1918. SUA, deși menținea relații diplomatice cu Statul Român, refuzase oficial recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei – o poziție ce a generat dezbateri intense în epocă și care, potrivit autorului, a fost depășită treptat printr-o recunoaștere de facto a unirii.

Expoziția online oferă publicului ocazia de a înțelege, din perspectivă istorică și diplomatică, complexitatea raporturilor dintre România, Basarabia și marile puteri ale secolului XX. În același timp, lucrarea evidențiază dimensiunea culturală și identitară a termenului „Basarabia”, care, inițial desemnând doar stepa Bugeacului din sudul Moldovei, a fost extins deliberat de Imperiul Rus asupra întregului teritoriu anexat – o strategie menită să estompeze legăturile istorice cu Moldova și să impună o nouă identitate teritorială.

Prin această inițiativă, Muzeul Memorial „Octavian Goga” își reafirmă rolul de spațiu al reflecției istorice și culturale, punând la dispoziția publicului resurse rare și documente valoroase care favorizează o mai bună înțelegere a proceselor istorice și politice ce au modelat destinul național.

În contextul actual, marcat de războiul ruso-ucrainean început în 2022, tema Basarabiei capătă o relevanță reînnoită. Ea invită la meditație asupra continuității tensiunilor geopolitice din Europa de Est și asupra modului în care istoria, diplomația și identitatea rămân interconectate în definirea prezentului.

Expoziția poate fi vizionată online pe pagina de Facebook a instituției:
👉 Muzeul Memorial „Octavian Goga” Ciucea – Expoziția “Statutul politic al Basarabiei”

“Vă dorim lectură și vizionare plăcută!” — transmite echipa muzeului, invitând publicul să descopere, prin această lucrare, un fragment de istorie care continuă să modeleze conștiința românească.

