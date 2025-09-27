POLITICĂ

Expertul în relații internaționale Sergiu Mișcoiu: Moscova a transformat Moldova într-o piatră de încercare geopolitică

27 septembrie 20250 commentarii

Alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, sunt considerate de analiști drept un moment-cheie nu doar pentru viitorul țării, ci și pentru securitatea României și coeziunea Uniunii Europene.

Potrivit profesorului Sergiu Mișcoiu, expert în afaceri europene și relații internaționale, miza acestui scrutin este una istorică, într-un context regional marcat de tensiuni geopolitice crescânde și interferențe externe masive.

Alegeri parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie sunt cruciale nu doar pentru viitorul acestei țari cât și pentru viitorul României și al Uniunii Europene. Sunt probabil cele mai importante alegeri care au avut loc după căderea Uniunii Sovietice fiindcă ele se întâmplă într-un context cu totul particular, un context în care sunt implicate nu doar relații ale Moldovei cu exteriorul ci sunt puse în joc mize cu caractere regional și global. Rusia a făcut din Republica Moldova o piatră de încercare”, spune universitarul clujean.

Potrivit acestuia, Kremlinul a mobilizat resurse financiare considerabile, folosind inclusiv foști și actuali agenți ai serviciilor ruse pentru a influența rezultatul alegerilor.

E limpede că regimul de la Moscova și-ar dori ca Moldova să basculeze în tabăra pro rusească și a investit sume considerabile de bani și a împins înainte pioni politici și geopolitici, a capacitat foști agenți secreți și actuali agenți secreți ai Rusiei și apropiați ai acesteia. Pentru Moscova Republica Moldova în sine nu are reprezenta o mare miză însă este un cap de pod în această luptă împotriva Occidentului și ar fi extrem de încântată să-și plaseze lideri într-o țară aflată între România și Ucraina, având în felul acesta un acces deschis în destabilizarea taberei occidentale”, a afirmat Sergiu Mișcoiu.

Universitarul mai afirmă că Uniunea Europeană conștientizează riscurile și importanța alegerilor din 28 septembrie, în contextul unei confruntări din ce în ce mai deschise între blocul occidental și regimul de la Moscova.

Invers, și Uniunea Europeană a înțeles că în Moldova nu se joacă cu viitorul acestei țări ci și cu viitorul rezistenței europene față de Rusia iar în condițiile înmulțirii provocărilor Rusiei prin testarea spațiului aerian și rezilienței colective a statelor occidentale, Moldova reprezintă cu atât mai mult un teritoriu pe care Uniunea Europeană trebuie să-l apere cu tot dinadinsul și să-l țină în sfera occidentală. România joacă aici un rol foarte important, fiind cea mai apropiată țară din tabăra vestică ce favorizează în mod natural Republica Moldova”, declară expertul.

Deși sondajele o creditează în continuare pe Maia Sandu și partidul PAS cu prima șansă, expertul atrage atenția că datele sociologice nu sunt fiabile, iar o parte importantă a electoratului este „invizibilă” pentru sondori.

. Rezultatele acestor alegeri sunt marcate de un suspans mare fiindcă sondajele nu sunt fiabile. E desul de dificil de anticipat comportamentul unei părți a electoratului care nu răspunde întrebărilor sondorilor. Este de știut dacă până la urmă partidul PAS al doamnei Sandu va reuși să aibă o majoritate relativă însă suficientă pentru a forma fără niciun fel de dubiu guvernul, poate asociindu-se cu partidul domnului Usatîi sau dacă echilibru între opoziția unită filo rusă și partidul pro occidental PAS va fi atât de strânsă încât PAS nu va putea emite pretenții directe pentru formarea guvernului și va reuși să aibă loc o negociere mai largă iar viitorul Republicii Moldova ar fi pus sub semnul întrebării. Un succes în sine al taberei pro ruse cu o majoritate absolută este aproape exclus, însă un scor foarte bun al celor care susțin linia Moscovei ar face ca eforturile de integrare europeană a Republicii Moldova să fie extrem de dificile și de fapt ar reprezenta un succes pentru Rusia”, mai afirmă universitarul.

Cosmin PURIȘ

