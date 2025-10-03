Excelența în muzica clasică la Cluj-Napoca | Filarmonica Transilvania, gazda galei International Classical Music Awards 2027!

CULTURĂ

Lucrurile de prim rang sunt programate din timp. Se lucrează la ele cu responsabilitate, atenția îndreptându-se spre detalii și amănunte ce se rezolvă din mers, până în seara evenimentului.

Faptul că deja s-a pus și se pune în discuție gala International Classical Music Awards/ICMA 2027, 9 aprilie, nu trebuie să surprindă absolut pe nimeni. Este reflexul muncii în echipă, a profesioniștilor din domeniul muzical. Și pe noi, trebuie să ne bucure nominalizarea Clujului și a Orchestrei Filarmonicii Transilvania. Succes local, succes național deopotrivă, care atestă valorile culturale de care Clujul dispune în România dispune.

Suntem, cum bine sublinia doamna Silvia Sbârciu, manager general al Filarmonicii Transilvania, în fața unui moment istoric. Semnarea contractului pentru găzduirea galei ICMA astăzi, 3 octombrie 2025, este o realizarea însemnată, care ne asigură o foarte mare viziibilitate. Este deschiderea de care am avut și avem nevoie, care ne ajută să pătrundem tot mai mult pe piața internațională. Afirmație întărită și de Remy Franck (președintele juriului ICMA, redactor șef al publicației Pizzicato din Luxemburg): Juriul pregătește gala cu mare atenție, ținând cont de tot ce se petrece în muzica clasică pe plan mondial. Oferim tinerilor soliști posibilități de afirmare, premierea lor fiind foarte importantă pentru noi. Important pentru noi este și locația în care organizăm gala. Am organizat-o la Milano, Varșovia, Katowice, Leipzig, anul acesta la Dusseldorf, în 2026 la Bamberg, în 2027 la Cluj-Napoca…Gala va fi transmisă live. Suntem bucuroși să avem Orchestra Filarmonicii Transilvania ca partener.Suntem de asemenea bucuroși că acest eveniment se va desfășura în noua sală de concerte Heritage, modernă, frumoasă, cu o acustică excelentă. Gala în sine are la bază un concept modern, șase dirijori, program axat pe o varietate de stiluri, de la simfonic la cameral și recitaluri solo.

Cum s-a ajuns la acest însemnat eveniment? Vă supun atenției cele declarate de doamna Cristina Comandașu (manager Radio România Muzical, membru român în juriul ICMA, inițiatoarea proiectului) : Mi-am dorit mult să aduc gala în România. Avem nevoie de cât mai multe evenimente care să exprime potențialul cultural-artistic pe care-l avem, pe lângă Festivalul Enescu. Există și un nou spațiu, sala de concerte Heritage, unde Filarmonica Transilvania își are Casa. Ne bucurăm că la Cluj-Napoca s-a construit un spațiu muzical nou, care să găzduiască evenimente muzicale majore. Gala din aprilie 2027 este o sărbătoare a României culturale, Clujul fiind gazda care ne va reprezenta cu cinste. Concertul de gală va fi transmis în direct de Radio România Muzical și va fi propusă membrilor din European Broadcasting Union/EBU. Vor fi alături de noi și TVR prin TVR Cluj, TVR Cultural, putând fi urmărită de milioane de oameni de pretutindeni, prin colaborarea cu Deutsche Welle. Să nu uităm că Orchestra Filarmonicii din Cluj are două înregistrări deja (La Fanciulla del West de Puccini, dirijor Lawrence Foster și Remembeering Tebaldi, solistă Melody Moore/soprană, dirirjor Lawrence Foster-n. D. Ș) la casa de discuri Pentatone din Țările de Jos.

Cristina Uruc (manager ARTEXIM (organizatoarea Festivalului și Concursului Internațional George Enescu) a ținut să puncteze următoarele: este o onoare pentru noi să facem parte din acest proiect. Colaborarea ARTEXIM cu Filarmonica Transilvania este de tradiție deja. Suntem pentru promovarea națională și internațională a evenimentelor culturale importante din România. Festivalul Enescu este un reper, dar viața muzicală din România trebuie promovată mai bine peste hotare, trebuie cunoscută prin valorile pe care le are.

Se mai impun cunoscute următoarele: laureații ediției 2027 vor fi cunoscuți la 15 ianuarie 2027, după care vor urma pregătirile galei * laureații ediției 2025, Dusseldorf, sunt violonistul Gideon Kremer (pentru întreaga carieră artistică; Gideon Kremer a concerta și la Cluj-Napoca înainte de 1989), Leonard Garcia Alarcon (dirijor argentinian), Benjamin Kruithof (violoncel; cel mai tânăr artist al anului), Christoph Fellner (pian, Discovery Award), Adam Fischer/dirijor, Oliver Triendl/pian și Orchestra și Corul Filarmonicii din Dusseldorf (Special Achievement Award)…Menționez faptul că pianistul Oliver Triendl va concerta și la Cluj-Napoca, muzică de Paul Constantinescu.

Juriul…

Este format din critici muzicali din 17 țări diferite, reprezentând publicații de specialitate și site-uri web, posturi de radio, reprezentanți din Turcia, Belgia, Germania, Austria, Liechtenstein, Italia, Polonia, Marea Britanie, România, Franța, Finlanda, Spania, Croația, Luxemburg. Premiile având în centrul atenției casa de discuri a anului, tânăr artist al anului, premiul pentru întreaga activitate artistică, artistul anului, înregistrări în premieră, muzică de cameră, muzică simfonică, dirijor, video opera, compozitor…

Oscarurile muzicii clasice se vor acorda la Cluj-napoca! Asta contează cel mai mult în momentul de față. Este știrea momentului, nu ne rămâne decât să ne bucurăm de ea.

Demostene Șofron

