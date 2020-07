Examenul de admitere la UMF Cluj – finalizat cu succes

Cea mai mare notă obținută anul acesta la concursul de admitere la UMF „Iuliu Hațieganu”, specializarea Medicină, este 9,82. La Medicină dentară cea mai mare notă este 8,82, iar la Farmacie 9,94.

La Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare nota cea mai mare este 9,70, iar la Asistență medicală generală, Radiologie și imagistică, Tehnică dentară și Nutriție și dietetică prima notă de intrare este 10.

Rezultatele examenului au fost făcute publice pe site-ul universității și afișate la avizierele din str. Victor Babeș nr. 8.

Examenul de admitere, organizat – în premieră în istoria UMF „Iuliu Hațieganu”! -, în două zile consecutive, 25 și 26 iulie 2020, a fost finalizat cu succes.

„În contextul epidemiologic actual, printr-un efort colectiv și o mobilizare fără precedent, concursul s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță și fără probleme pentru toți cei implicați, candidați și organizatori. S-au pregătit 38 de săli de examen, cu mai mult de 2500 de locuri. În desfășurarea impresionantă de personal au fost implicate peste 500 de cadre didactice și angajați din administrație” – a anunțat, luni, conducerea UMF Cluj.

Din cei 1823 de candidați înscriși, 29 nu s-au prezentat la examen. Astfel, pentru cele 660 de locuri la buget și 290 de locuri cu taxă au concurat 1794 de candidați. Dintre aceștia, 7 candidați au fost admiși fără concurs, la programul de studiu Medicină, ca olimpici cu performanțe recunoscute la concursuri naționale și internaționale.

Cele mai căutate specializări, anul acesta, au fost: Radiologie și imagistică (5,4 concurenți pe loc), Asistență medicală generală (4,5/loc), Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (3 candidați pentru un loc), Nutriție și dietetică (aproape 4 candidați pe un loc). La Medicină concurența a fost de 2,86 înscriși/ loc, iar la Tehnică de dentară 4,4 candidați/ loc. La Medicină dentară și Farmacie s-au înscris mai puțini candidați anul acesta decât în 2019.

Examenul de admitere la UMF ”Iuliu Hațieganu” a constat și în acest an într-o probă unică, scrisă, în limba română, în sistemul grilă, și a durat două ore. Proba s-a desfășurat în mai multe spații: în amfiteatrele universității, la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, la Sala Sporturilor “Horia Demian” și la Sala Polivalentă BT Arena. De asemeni, s-au rezervat sălile de conferințe de la Grand Hotel Italia și Hotel Napoca. Conducerea universității a luat toate măsurile necesare pentru ca examenul să se desfășoare în condiții optime, de siguranță sanitară pentru toți cei implicați: sălile de examen au fost curățate și dezinfectate, s-au creat circuite de deplasare a candidaților la intrarea și la ieșirea din sălile de examen, cu păstrarea distanței, asigurându-se o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare candidat. Candidații au avut la dispoziție apă, măști FFP2 și dezinfectanți, iar la intrarea în săli li s-a măsurat temperatura cu ajutorul unor termometre non-contact.

„Apreciez străduința și dăruirea tuturor cadrelor didactice și a personalului administrativ, care au răspuns solicitării noastre de a participa la examenul de admitere, cel mai mare concurs de până acum. Am reușit să ne organizăm într-un mod excepțional, prin metode pe care acum un an nu ni le-am fi imaginat și am transformat provocările acestei perioade dificile în oportunități” – a transmis rectorul UMF Cluj, prof. dr. Anca Dana Buzoianu, adăugând mulțumirile sale pentru „disponibilitatea, implicarea și profesionalismul de care au dat din nou dovadă” toți cei implicați.

