Evoluţii financiar-bancare şi bursiere

Bursa japoneză a încheiat şedinţa de miercuri în creştere cu 0,43%, pe fondul atenuării temerilor privind evoluţia economiei SUA, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 51.063,31 puncte, în creştere cu 220,38 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

Seul – Bursa sud-coreeană a încheiat şedinţa de miercuri în creştere cu 1,07%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 4.150,39 puncte, în creştere cu 44 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Yonhap.

Shanghai – Bursa din Shanghai a închis şedinţa de miercuri în scădere cu 0,06%, indicele Shanghai Composite a ajuns la valoarea de 4.000,14 puncte, în scădere cu 2,62 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Xinhua.

New York – Bursa de pe Wall Street a închis şedinţa de marţi cu evoluţii mixte, pe fondul temerilor privind evoluţia companiilor tehnologice, transmite Reuters. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 1,18%, ajungând la valoarea de 47.927,96 puncte, în creştere cu 559,33 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

Indicele Standard and Poor’s 500 s-a apreciat cu 0,21%, ajungând la valoarea de 6.846,61 puncte, în creştere cu 14,18 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

Indicele Nasdaq s-a depreciat cu 0,25%, ajungând la valoarea de 23.468,30 puncte, în scădere cu 58,87 puncte faţă de valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente.

La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol ‘light sweet crude‘ cu livrare în luna decembrie a crescut cu 0,91 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 61,04 dolari.

Londra – Bursa de la Londra a închis şedinţa de marţi în creştere cu 1,15%, indicele principal FTSE-100 a ajuns la valoarea de 9.899,60 puncte, în creştere cu 112,45 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Reuters.

La bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna ianuarie a crescut cu 1,10 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 65,16 dolari.

Frankfurt – Bursa de la Frankfurt a închis şedinţa de marţi în creştere cu 0,53%, indicele principal DAX 40 a ajuns la valoarea de 24.088,06 puncte, în creştere cu 128,07 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Reuters.

Paris – Bursa de la Paris a închis şedinţa de marţi în creştere cu 1,25%, indicele principal CAC 40 a ajuns la valoarea de 8.156,23 puncte, în creştere cu 100,72 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea şedinţei precedente, transmite Reuters.

