  Eveniment ”Un milion de stele” la Gherla

9 noiembrie 20250 commentarii

La sfârșitul săptămânii trecute, într-o atmosferă de bucurie și de speranță, în cadrul evenimentului “Un milion de stele” Asociația ”Caritas” Gherla a aprins lumânările solidarității pentru persoanele vulnerabile și fragile ale societății, ca ei să știe că pentru noi sunt importanți și îi respectăm.

Împreună, cu mic și mare, gherlenii s-au bucurat de lumină, cântec, dans și zâmbete în părculețul din centrul Municipiului Gherla în fața impozantei Catedrale Armeano- Catolice ”Sfînta Treime” pentru a petrece timp de calitate. Evenimentul caritabil a fost animat de rugăciunea binecuvântării lumânărilor, de Ansamblul folcloric Valea Someșului îndrumat de instructorul Ilie Țegean, de flash mob-ul condus de Oli Sipos, voluntarul Caritas, mărturii din partea beneficiarilor asociației și de emoția cântecului oferit de Raisa Rus. Nu au lipsit baloanele roșii, dulciurile și ceaiul cald împărțite cu drag de organizatorii. Participații s-au bucurat  și de prezența domnului primar Ovidiu Drăgan și preoților Marius Fodor și Gabriel Manu, care s-au adresat  copiilor și adulților aflați în centrul orașului. Gazdele au mulțumit tuturor beneficiarilor, voluntarilor, prietenilor și   oamenilor inimoși de bine care i-au însoțit cu bucuria lor. A fost o acțiune caritabilă prin care au fost ajutați oamenii nevoiași din municipiul Gherla, la care și -au adus contribuția și edilii municipiului, aflați mereu în slujba familiilor nevoiașe.

În preajma sărbătorilor de Crăciun „Caritas” Gherla mai organizează evenimente umanitare, așa cum  ne obișnuiește în fiecare an în această perioadă.

