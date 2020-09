Evaluarea guvernării electronice în România, realizată de UBB

Educaţie Articol scris in Cercetare

Guvernarea electronică a început să fie implementată în România, prin proiecte punctuale în acest domeniu, în urmă cel puțin 20 de ani, însă rezultatele, în special la nivel central, sunt destul de firave, conform unei evaluări realizate de specialiștii Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Guvernarea electronică este prezentată ca „o transformare a modului în care instituțiile publice interacționează cu cetățenii și mediul de afaceri, cu modificarea fundamentală a proceselor interne ale administrației locale și centrale, respectiv a modului de raportare la contribuabili, companii, ONG-uri sau alte instituții publice”.

„Pentru a măsura progresele în implementarea guvernării electronice la nivel local, am creat un index de evaluare a serviciilor online (în principal servicii front-office) oferite cetățenilor și companiilor. Cu instrumentul nou creat am evaluat paginile de web oficiale ale orașelor și municipiilor din România. Indexul are 47 de indicatori, împărțiți în cinci categorii, fiecare cu o anumită pondere în nota finală: Ergonomie (15%), Conținut (25%), Servicii online (25%), Participare și implicarea cetățenilor (20%), Securitatea și protecția datelor personale (15%). Punctajul maxim care putea fi obținut este de 100. Scorurile prezentate trebuie înțelese doar ca o fotografie de moment, care poate fi influențată de factori trecători (de pildă, o serie de orașe sunt în proces de actualizare a site-urilor, ceea ce face ca, în momentul evaluării, o parte din servicii să nu fie disponibile). De asemenea, au fost punctate doar serviciile funcționale în momentul vizitării de către evaluatori a site-ului”, explică lect. univ. dr. Nicu Urs, prodecanul FSPAC, coordonatorul proiectului de evaluare a guvernării electronice.

Conform autorilor studiului, presiunea pentru dezvoltarea serviciilor online este evidentă, mai ales în orașe, unde populația educată folosește în mod uzual serviciile de internet pentru cumpărături sau operațiuni bancare.

Datele studiului pot fi consultate în pagina web a FSPAC.

M. T.