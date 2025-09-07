POLITICĂ

„Eroismul lui Iancu ne cheamă şi astăzi". Românii l-au comemorat pe Crăișorul Munților la Ţebea

7 septembrie 2025

Câteva mii de oameni sunt prezenţi duminică, la Serbările Naţionale de la Ţebea, unde se desfăşoară manifestările comemorative dedicate memoriei Eroului Naţional Avram Iancu, de la a cărui moarte se împlinesc 153 de ani.

Evenimentul a început cu primirea onorului de către vicepreşedintele Senatului, Robert Cazanciuc, şi de către prefectul judeţului Hunedoara, Constantin Fulga, după care, un sobor de preoţi condus de episcopul Devei şi Hunedoarei, Nestor, a oficiat o slujbă de pomenire a lui Avram Iancu.

„Ne reunim, şi anul acesta, la Ţebea, pentru a-l comemora, prin rugăciune, pe erou naţional Avram Iancu, cel care a devenit, de peste un veac şi jumătate, simbol al patriotismului din Ardeal şi izvor nesecat de curaj al luptei pentru apărarea drepturilor poporului român. Pentru Biserica Ortodoxă Română, anul 2025 este foarte important: s-au împlinit 100 de ani de la ridicarea bisericii noastre la rang de patriarhie, prilej cu care Sfântul Sinod a aşezat în rândul sfinţilor mai mulţi duhovnici şi mărturisitori români, printre care se numără şi Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, născut la Vaţa de Sus, la câţiva kilometri de aici, şi Sfântul preot mucenic Ilarion Felea, născut la Valea Bradului, lângă Brad. (…) Eroismul lui Iancu ne cheamă şi astăzi pentru a continua lupta de apărare şi propăşire a neamului românesc, atât pe conducători, cât şi pe întreg poporul român, însă sfinţii români, cei pomeniţi mai sus, alături de toţi sfinţii născuţi pe pământ românesc, ne învaţă cum să alegem armele potrivite de luptă, şi anume să luăm credinţa cea dreaptă, trăită în chip real şi nu doar declarativ, şi unitatea prin dragoste sinceră şi curată, unii faţă de alţii”, a spus, în cuvântul său de învăţătură, episcopul Nestor.

Manifestările de la Ţebea au continuat prin alocuţiuni despre importanţa istorică a faptelor săvârşite de Avram Iancu şi printr-un mesaj transmis de preşedintele României, Nicuşor Dan.

La Serbările de la Ţebea au luat parte mai multe personalităţi politice, între care se numără vicepreşedintele Senatului, Robert Cazanciuc, vicepreşedinta Camerei Deputaţilor, Natalia Intotero, parlamentari de la mai multe partide politice, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene din Hunedoara şi alte judeţe.

În final, au fost depuse coroane de flori la mormântul lui Avram Iancu, şi printr-o defilare a militarilor prezenţi.

Serbările Naţionale de la Ţebea s-au încheiat cu un spectacol folcloric în Panteonul Moţilor, situat în imediata vecinătate a cimitirului unde este înmormântat Avram Iancu.

