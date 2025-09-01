EVENIMENT

Emil Boc va fi socru mic

1 septembrie 20250 commentarii

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc va fi socru mic. Fiica cea mică a edilului, Patricia, a fost cerută de soție de un medic rezident în chirurgie dento-alveolară. Momentul s-a consumat în timpul vacanței pe care Patricia Boc și iubitul ei, Rareș Bruslea, o petrec la mare.

Patricia Boc a acceptat cererea în căsătorie a iubitului său, cu care împărtășește o poveste de dragoste din timpul anilor de facultate la UMF „Iuliu Hațieganu”.

Mezina familiei Boc a urmat cursurile Facultății de Medicină Dentară, pe care a terminat-o cu media 9,88, fiind șefă de promoție. Rareș Bruslea este și el absolvent al Facultății de Medicină Dentară iar din toamna anului 2024 a devenit medic rezident în chirurgie dento-alveolară.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Tânăr de 25 de ani, arestat după ce a jefuit un bărbat nevăzător în propria locuință

Explozie la fabrica Kronospan Sebeş

De la Săcuieu spre Mureș. Vacanță sfârșită în tragedie pe dealul Dumbrava

Autocarul răsturnat pe dealul Dumbrava transporta persoane cu dizabilități. Era înmatriculat în județul Neamț

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.