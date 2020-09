Emil Boc, despre începerea școlii: „Principala noastră preocupare este siguranța elevilor”

Primarul Emil Boc a declarat, ieri, la începerea ședinței de consiliu local, că principala preocupare a municipalității și, în general, a autorităților, este începerea școlii în siguranță. De asemenea, el a făcut apel la calm, profesionalism și responsabilitate.

„Principala noastră preocupare este siguranța elevilor, a pofesorilor, și a clujenilor. Am pornit de la premisa că școala trebuie să înceapă în siguranță și am făcut tot ce ne-a stat în putință să ne asigurăm că lucurile suntși vor fi sub control. Vă asigur însă, că vom avea ipoteze de lucru care se vor verifica din nefericire, în realitate. De exemplu, dacă o clasă va avea un caz de COVID, toată clasa va trebui ca 14 zile zile să stea la domiciliu, online sau alte asemenea situații care vor apărea, dar suntem pregătiți să luăm decizii și în asemenea situații și de pe acum fac apel la calm profesionalism și responsabilitate. Cu toții suntem de acord că școala trebuie să meargă mai departe, pornind de la principiul siguranței, a declarat Emil Boc. Școala va începe luni în felul următor: clasele 0-IV vor merge la școală cu respectarea condițiilor de siguranță stabilite de autorități, într-un schimb sau două, acolo unde numărul de elevi e mai mare. De asemenea, merg la școală cei din clasele terminale, a VIII-a și a XII-a. Al doilea scenariu de lucru este cel potrivit căruia restul elevilor vor face învățământ hibrid online. (…) Astăzi, nu există nicio școală în Cluj-Napoca care să nu poată derula activități online, pentru că echipamentele există la fiecare școală”, a atras atenția Emil Boc.

În ceea ce privește creșele, primarul a mai precizt că, în prezent, sunt 1232 de locuri, funcționale – 660, cu respectare distanțării, prezența fiind de 440 de copii, iar din 15 octombrie, vor mai fi 150 de locuri funcționale.

A.M.C.