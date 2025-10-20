ADMINISTRAȚIE

Emigrarea din Cluj continuă

20 octombrie 2025

Peste 800 de persoane au plecat definitiv în 2024

Germania, SUA, Franța, Ungaria şi Italia sunt ţările preferate de români, atunci când emigrează. Situaţia e neschimbată de mai mulţi ani, iar datele statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică arată că în continuare Clujul este o sursă importantă de emigranți. Anul trecut, județul Cluj s-a situat pe locul 11 la nivel național la capitolul localnici care au ales să emigreze definitiv. În acelaşi timp, Clujul a devenit casă pentru câteva sute de imigranţi. Numai că numărul celor care s-au stabilit definitiv la Cluj este mai mic decât al celor care și-au luat bilet de avion sau de autocar doar dus, nu și întors.

