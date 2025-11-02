Actualitate

Elevii din Turda, campioni la robotică

2 noiembrie 20250 commentarii

Echipa „CyberPunk Robotics” de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” a cucerit Aurul la FIRST Global Challenge 2025 în Panama. Mentorul echipei, Prof. Anamaria Pop, desemnată „Mentorul Anului”.

România a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la competiția internațională de robotică FIRST Global Challenge 2025 din Panama, grație performanței de excepție a echipei CyberPunk Robotics din Turda. Elevii de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” s-au întors acasă cu medalia de aur la prestigiosul premiu „Katherine Johnson Award for Engineering Documentation”.

Echipa de aur este formată din tinerii geniali: Trâmbițaș Diana, Broscoi Cătălin-Adrian, Meneses-Grigoriu Filipe, Vasile Dragoș-Ștefan și Alajmi Yasmin.

Competiția a reunit peste 190 de echipe din întreaga lume, însă documentația tehnică, ingeniozitatea și munca depusă de tinerii turdeni au fost recunoscute ca fiind cele mai bune.

Recunoaștere la Nivel Mondial pentru Mentor

Succesul echipei este dublat de o performanță individuală remarcabilă: mentorul echipei, doamna Pop Anamaria, a fost distinsă cu titlul de „Mentorul Anului”. Această onoare a fost acordată unui număr de doar 10 mentori la nivel mondial, recunoscând dedicarea și credința neclintită în potențialul elevilor.

„Acești tineri nu doar construiesc roboți. Ei construiesc încredere. Construiesc viitorul,” a transmis primarul municipiului Turda, Cristian Matei.

Performanța echipei Team Romania – CyberPunk Robotics și a doamnei profesoare Anamaria Pop arată că dintr-un oraș care crede în educație și curaj se poate ajunge în vârful performanței mondiale, inspirând viitorul.

 

