Elevii de la „Coșbuc” au ascultat muzică clasică, cântată de un pianist celebru

12 noiembrie 20250 commentarii

Elevii din ciclul primar, secția română, de la Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca au ascultat miercuri, 12 noiembrie 2025, piese muzicale ale marilor compozitori clasici, precum Antonio Vivaldi, W.A Mozart, interpretate pentru ei la pian de către apreciatul pianist Ioan Dragoș Dimitriu, director al Festivalului Internațional de muzică de cameră SoNoRo. Miniconcertul se înscrie în cadrul acțiunilor desfășurate de colegiu, în perioada 10-14 noiembrie 2025, dedicate Sfântului Martin. Activitățile au debutat la începutul săptămânii prin oferirea unei limonade tuturor elevilor și prin Sărbătoarea lampioanelor, marcată de elevii din clasele din ciclu primar, secția germană.

Aducem muzica mai aproape

Pianistul Ioan Dragoș Dimitriu a declarat pentru „Făclia” că evenimentul desfășurat la Colegiul Național „George Coșbuc” face parte din proiectul SoNoRo Kids: „Am venit cu festivalul SoNoRo la Cluj-Napoca. Avem o săptămână de concerte din 11 noiembrie până în 16 noiembrie. Pe lângă concertele pe care le susținem în sălile consacrate de concerte, avem și acest proiect SoNoRo Kids. Mergem în școli și le cântăm copiilor, cu un program interactiv. Le vorbim despre muzică, elemente din viața noastră de zi cu zi, cum ar fi: micul dejun, anotimpurile, ce facem cu plăcere în timpul liber, dar conectate la muzică. Ideea este să aducem muzica clasică, jazz sau pop mai aproape de copii ca să înțeleagă că muzica live este interesantă și merită să fie ascultată”.

Cunoscutul pianist a spus că scopul activității muzicale este de a-i apropia pe copii de muzica live: „Să vadă că artiștii nu sunt pe un piedestal, ca niște icoane la care ne închinăm, ci sunt aproape de ei. Pentru mine este cel mai important punct, să înțeleagă că ei pot să intre în legătură cu artiștii, pot să vorbească cu ei și să le pună întrebări. Este chiar indicat să facă acest lucru ca să învețe mai mult despre muzică”. Talentatul artist a cântat la pian pasaje muzicale din îndrăgitele desene animate „Tom și Gerry, dar și din „Eine Kleine Nachtmusik” de W.A. Mozart sau „Anotimpurile” de Antonio Vivaldi, secvențe pe care „copiii le recunosc ușor și se pot conecta imediat”. Apoi, un alt câștig pentru copiii, în opinia muzicianului, este acela că „învață despre istoria muzicii, despre cultură, despre lucruri care există de sute de ani și care stau la baza a ceea ce noi numim noi pop culture.

Copiii, cel mai bun critic

Despre interacțiunea micilor spectatori cu muzica, pianistul Ioan Dragoș Dimitriu a afirmat că „la copii găsești mult mai multă deschidere decât găsești la adulți”. „Cumva imediat înțeleg ritmul, tonalitățile, despre ce este vorba în muzică și imediat se prind dacă nu ai energia necesară, dacă ești mai trist. Sunt cel mai bun critic. Când ajungi la o clasă de copii, trebuie să-i ții de fiecare dată în priză și trebuie să știi cum să te reconectezi cu ei”.

La rândul său, directorul adjunct al Colegiului Național „George Coșbuc ”, Alexandra Mihălțan, a declarat că artiștii de la SoNoRo au cântat și anul trecut pentru elevii din ciclu primar, de la secția germană: Musafirii fac parte din Grupul SoNoRo. Vin din Brașov, de la o școală cu predare în limba germană cu tradiție. Ne-au vizitat și anul trecut. Fac activități muzicale, foarte impresionante pentru copii pentru a-i educa să fie atrași, să le placă muzica clasică. A fost un proiect susținut de domnul Thomas Șindrilaru, subsecretar de stat în Departamentul pentru relații interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României, care se ocupă de partea minorității germane, un proiect pe care noi îl apreciem mult. Ne dorim foarte mult să implicăm elevii și școala în activități alături de comunitatea germană. Anul trecut, la acest eveniment au participat  copiii de ciclu primar, de la secția germană, iar anul acesta le-am oferit șansa și elevilor de la secția română să se bucure de acest proiect.”

Sărbătoarea lampioanelor

Directoarea adjunctă a amintit faptul că evenimentul se derulează în cadrul activităților tematice care-l sărbătoresc pe Sfântul Martin: „Ducem tradiția germană mai departe. Luni, 10 noiembrie 2025, am oferit limonadă tuturor elevilor școlii, iar elevii din ciclul primar, de la secția germană, au participat la Sărbătoarea lampioanelor în amintirea lui Martin, soldatul roman, care și-a împărțit, într-o zi de iarnă, mantia cu un om sărac, înfrigurat. Copiii au purtat lampioane colorate și au cântat cântece vesele. Astăzi și elevilor de la secția română le oferim în dar acest miniconcert”.

Tia SÎRCA

