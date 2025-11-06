EDUCAȚIE

Elevii de gimnaziu ai Colegiului „Emil Racoviță” domină finala națională a concursului de robotică NextLabTech 2025

6 noiembrie 20250 commentarii

Clujul confirmă încă o dată că este un centru al inovației și al excelenței în educația STEM. Elevii de gimnaziu ai Colegiului Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca (CNER) au dominat finala națională a concursului de robotică NextLabTech 2025, desfășurată pe 1 noiembrie, la București, ocupând șapte dintre primele zece poziții la proba „line-follower basic”.

Dintre cei peste 130 de elevi din toată țara calificați la etapa națională, clujenii au reușit o performanță remarcabilă, clasându-se în top printr-o demonstrație de disciplină, creativitate și spirit de echipă.

Rezultate excepționale pentru elevii clujeni

Elevii clubului de robotică CNER – gimnaziu au urcat în forță pe podiumul național: Elena Betea (clasa a VI-a D) – Locul 1 și Premiul I (11,43 secunde); Albert Nistor (clasa a VI-a B) – Locul 2 și Premiul II (11,93 secunde); Alex Betea (clasa a VI-a D) – Locul 3 și Premiul III (12,24 secunde); Cezar Ferdeș (clasa a VI-a D) – Locul 4 și mențiune (12,26 secunde); Marc Simonca (clasa a VI-a B) – Locul 5 și mențiune (13,57 secunde); Tudor Sima (clasa a VI-a D) – Locul 8 și mențiune (13,98 secunde); Anastasia Crișan (clasa a VI-a B) – Locul 9 și mențiune (14,42 secunde)

De asemenea, David Beuran (clasa a VI-a B) și Sofia Rusu (clasa a VI-a D) s-au calificat și au participat la finală, însă probleme tehnice apărute în timpul probei i-au împiedicat să termine cursa. Totuși, participarea lor la o competiție națională extrem de competitivă rămâne o reușită importantă.

Sprijinul comunității și devotamentul voluntarilor

Succesul elevilor clujeni nu ar fi fost posibil fără susținerea conducerii școlii, implicarea părinților și sprijinul Primăriei Cluj-Napoca, care a oferit gratuit două locații ale Centrului pentru Tineret Cluj pentru antrenamentele elevilor calificați.

Pregătirea a fost realizată exclusiv pe bază de voluntariat, de o echipă dedicată formată din părinți și elevi mai mari: Cornel Rusu – coordonare, pregătire și mentorat; Sergiu Crișan – suport logistic; Bogdan Betea – pregătire și suport tehnic; Andreea Socaciu – suport tehnic (elevă CNER, clasa a IX-a B); Emilia Tocaciu – voluntar extern.

Aceștia au oferit, timp de șase luni, ore întregi de muncă gratuită, transformând clubul într-un adevărat incubator de pasiune și curiozitate pentru tehnologie.

Premii și recunoaștere națională

Competiția NextLabTech este un concurs școlar recunoscut oficial de Ministerul Educației, iar performanțele elevilor vor fi răsplătite și prin premii în bani: Premiul I – 1.000 lei; Premiul II – 700 lei; Premiul III – 500 lei; Mențiune – 300 lei

Pe lângă recompensele materiale, elevii CNER au câștigat o experiență educațională care le deschide drumul spre competițiile internaționale și carierele viitorului în domenii precum automatizarea, ingineria sau inteligența artificială.

Deviza clubului de robotică CNER sintetizează perfect spiritul acestor elevi: „Nu este vorba despre roboți. Nu îi învățăm pe copii doar să construiască roboți. Folosim roboții ca să construim viitori adulți – mai curioși, mai curajoși și mai pregătiți pentru un viitor mai inovator decât ni-l putem imagina astăzi.”

