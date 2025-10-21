EDUCAȚIE

Elevii clasei a III – a C de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, descoperind universul ziarelor la „Făclia”

21 octombrie 20250 commentarii

Munca de jurnalist a fost în centrul atenției pentru elevii clasei a III – a C de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, care împreună cu profesoara pentru învățământul primar Codruța Gavrilă, au făcut marți, 21 octombrie 2025, o vizită la redacția cotidianului Făclia de Cluj. Astfel, în cadrul Săptămânii Altfel, cei mici au descoperit în ce constă munca ziariștilor, fiind ghidați de redactorul-șef al ziarului, Cosmin Puriș, și redactorul cultural Demostene Șofron.

Drumul parcurs de articol până la citire

Mai întâi, elevii clasei a III-a C au vizitat departamentul de marketing și publicitate, unde clienții ziarului se adresează pentru a încheia abonamente sau pentru a publica anunțuri sau reclame. Totodată, aceștia au admirat picturile din cea mai nouă expoziție intitulată „Thalassa”, găzduită de Galeriile Făcliei, creații semnate de artistul plastic Ioana Crenguța Bursugiu. Cu ocazia vizitei, elevii de la Colegiul Național „Emil Racoviță” au explorat birourile redactorilor, unde aceștia scriu interviurile, anchetele, reportajele și alte articole de presă, domeniile abordate fiind diverse: sport, cultură, politică, administrație, economic, educație, sănătate și relații-internaționale. Redactorul-șef Cosmin Puriș le-a explicat copiilor drumul parcurs de ziar până să fie lecturat de cititori: articolele scrise de redactori sunt așezate apoi în pagini pe diverse teme de către tehnoredactori, iar cele 12 pagini care compun ziarul sunt trimise la tipografie spre tipărire. Ziarul este tipărit în fiecare seară, inclusiv vineri seara.

Piese de patrimoniu jurnalistic

Copiii au aflat de la jurnalistul clujean că munca ziariștilor nu este ușoară dar este interesantă, aceștia trebuind să se deplaseze pe teren la diferite evenimente, să realizeze interviuri cu personalități, etc. Cosmin Puriș le-a împărtășit elevilor experiența sa de jurnalist care a relatat reportaje și articole din trei zone de conflict: Irak, Afganistan și Kosovo. De asemenea, jurnalistul le-a prezentat micilor curioși o miniexpoziție cu aparate foto folosite de-a lungul anilor de către Făclia de Cluj. Printre acestea s-au numărat cel mai vechi aparat de fotografiat, unul folosit în urmă cu 80 de ani, un alt aparat de fotografiat din perioada ultimului război mondial, dar și primele aparate digitale folosite de către ziariștii Făcliei. Copiii au mai aflat că ziarul a deținut și un laborator foto, unde se prelucrau fotografiile făcute cu aparatul cu role de film.: „Fiecare fotografie era făcută în funcție de subiectul pe care ziaristul îl aborda. Dacă era un eveniment cultural, de exemplu la Operă, atunci pe lângă ziarist mergea și fotograful pentru a realiza fotografii”. La rândul său, ziaristul Demostene Șofron a exemplificat cu pagina de sport a ziarului, ediția de marți, 21 octombrie, rolul fotografiei: „Este o fotografie surprinsă de la un meci de baschet al Universității Cluj. Imaginea însoțește textul, iar acesta este mai explicit”.

Vizita, o experiență extrem de valoroasă pentru copii

O altă piesă admirată de entuziaștii musafiri a fost mașina de scris pe care o utilizau ziariștii înainte de a se inventa calculatoarele și laptopurile: „Fiecare redactor avea o mașină de scris, își bătea articolele pe hârtie după care erau trimise la tipografie pentru a vedea lumina tiparului”, a spus ziaristul Cosmin Puriș.

Despre vizita la redacția Făclia profesoara clasei Codruța Gavrilă a spus că „a fost o experiență extrem de valoroasă și educativă pentru copii”. „Le a oferit o perspectivă reală asupra modului în care funcționează o instituție de presă și i-a ajutat să înțeleagă mai bine procesul complex de creare a unui ziar, de la colectarea știrilor până la tipărirea acestora. A fost o experiență care cu siguranță va rămâne întipărită în memoria lor”, a mai afirmat aceasta. În încheierea vizitei, jurnalistul Demostene Șofron a lansat elevilor de la Colegiul Național „Emil Racoviță” o provocare, și anume de a scrie impresiilor lor despre vizita de la ziarul Făclia, cu promisiunea că cele mai interesante povești vor fi publicate în paginile ziarului.

Tia SÎRCA

