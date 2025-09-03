POLITICĂ

Elena Lasconi: ”După ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră!”

3 septembrie 20250 commentarii

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, primărița din Câmpulung Muscel îi cere președintelui României să intervină ”urgent”, pentru a oprit ”Ordonanțele ucigătoare”.

”Fac apel la Președintele României să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare! În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcție în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară”, scrie Elena Lasconi.

Ea le reamintește lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan că ambii au fost primari și că ar trebui să înțeleagă administrația publică.

”Tăierea din pix, printr-o ordonanță, a proiectelor pe fonduri europene arată nu doar o lipsă de viziune și o piedică în dezvoltarea comunităților ci și o mare neseriozitate a statului român. Aceste proiecte au fost demarate pentru că am semnat un contract de finanțare cu statul. Tot statul a inițiat și a deschis axele de finanțare. Am cheltuit bani pentru documentații, avize, autorizații. Bani din taxele și impozitele românilor. Această ordonanță pur și simplu sfidează cetățenii. Nu opriți niciun proiect! Asta e calea ușoară a Guvernului. Calea grea, dar corectă este să găsiți finanțare, să negociați, să ieșiți din birouri. Sună bine și populist să dai oameni afară din primării. Avem aproape două sute de agenții și institute, companii de stat, toate găuri negre pentru bugetul țării. De ce nu le desființați? Acolo chiar se taie frunze la câini. Ce rol au pe lume consiliile județene? Ce e cu dezmățul angajărilor în administrația centrală, la București? Ce e cu sumele forfetare nesimțite ale parlamentarilor? Ce spuneți de cheltuielile cu combustibilul și cu mașinile statului? Mașini fără GPS cu care deputații, miniștrii și funcționarii se plimbă oriunde au chef, inclusiv în concediu. Și pot continua…”, adaugă Lasconi.

Primărița din Câmpulung spune că românii sunt deja nemulțumiți, chiar furioși.

”La Câmpulung dacă voi trimite 45 la sută din oameni acasă pot să pun lacăt pe Primărie. Practic, prin aceste ordonanțe ați transformat toți primarii într-un soi de notari. Ne rămâne doar să eliberăm cărți de identitate, asistența socială și să semnez niște documente. Câmpulungenii m-au votat să dezvolt comunitatea nu să semnez adeverințe. Țara se dezvoltă de la firul ierbii împreună cu primarii (…)  Au crescut prețurile, cresc taxele și impozitele. Acum, dacă am început un proiect de eficientizare energetică la un bloc și constructorul a îndepărtat polistirenul pus cu mare greutate de proprietar, e adevărat că și ilegal, credeți că o să fie bucuros? Haideți să ne revenim puțin! Îmi e greu să înțeleg tăcerea majorității primarilor. Înțeleg că partidele din care facem parte sunt în acest moment la guvernare, însă ce fac acum miniștrii și premierul e sinucidere curată. Peste trei ani singura soluție pare să fie emigrarea. Suntem pe un butoi cu pulbere și premierul împreună cu miniștrii se joacă cu chibriturile. Domnule Bolojan, opriți-vă!”

În județul Cluj, aproximativ 330 de funcționari din unitățile administrativ-teritoriale (UAT) riscă să fie concediați, dacă reducerea cu 40% a posturilor din schema de personal, propusă de premierul Ilie Bolojan, va fi inclusă într-o nouă lege din pachetul de austeritate. Concedierile ar afecta 15 UAT-uri, adică aproximativ 18% din totalul unităților administrative ale județului. Cele mai afectate vor fi Primăria Cluj-Napoca, obligată să disponibilizeze 135 de funcționari, și Consiliul județean, 105 funcționari. Citiți mai multe aici.

 

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Nicușor Dan pare optimist: Coaliția funcționează și merge înainte

Ministrul Apărării: Prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing este ”o palmă dată României și democrației”

Cu ”drujba lui Bolojan” prin satele și orașele Clujului

Lia Olguța Vasilescu: Nu poți pune în aceeași grupă Clujul și Oradea

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.