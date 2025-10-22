SĂNĂTATE

Eduard, transferat la Secția Neurologie a Spitalului de Copii

22 octombrie 20250 commentarii

Vești bune vin de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj în legătură cu Eduard Balogh, băiatul care a fost accidentat, la începutul lunii octombrie, de o mașină în timp ce se afla pe trotuar, alături de mama sa, pe strada Avram Iancu din Cluj-Napoca. Băiatul a fost transferat la Secția Neurologie a Spitalului de Copii, unde continuă tratamentul de care are nevoie.

După cum informează purtătorul de cuvânt al instituției medicale clujene, Dorel Danciu, „efortul susținut al echipelor medicale de neurochirurugie și de terapie intensivă neurochirurgie a dat roade”: „Pacientul a avut o evoluție bună și a fost recuperat, în mare parte”. Astfel, potrivit aceleiași surse, miercuri, 22 octombrie 2025, Eduard a fost transferat la Secția Neurologie a Spitalului de Copii pentru monitorizare și continuarea tratamentului de specialitate. Reamintim faptul că Eduard Balogh era internat la Secția de Terapie Intensivă de la Neurochirurgie fiind supus unor operații chirurgicale după accidentatul nefericit suportat de acesta. În timp ce Eduard se afla în spital, sub îngrijirea medicilor, o mare parte din clujeni s-au mobilizat să doneze sânge pentru el în urma apelului făcut în acest sens de Academia de Fotbal Viitorul și de apropiați.

Tia SÎRCA

