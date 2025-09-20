CULTURĂ

Editura Școala Ardeleană, la Festivalul Internațional de Carte Transilvania 2025

20 septembrie 20250 commentarii

Editura Școala Ardeleană participă, și în acest an, la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT 2025), eveniment care se va desfășura între 24 și 28 septembrie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Încă de la primele ediții, FICT s-a conturat drept o platformă de întâlnire între scriitori, editori și cititori, un spațiu în care cultura scrisă devine parte integrantă a „locuirii cu stil”, așa cum remarca Irina Petraș:

„Ideea mea că o adevărată «locuire cu stil» se atinge și se construiește și prin cuvinte, prin truda scriitorilor – dacă nu cumva mai ales prin ele, căci, spune Eminescu, «limba e stăpâna noastră» – e purtată mai departe. Cărțile rotunjesc împreună «conceptul cultural» de Cluj și vor da și mai multă consistență locuirii noastre.”

Programul propus de Editura Școala Ardeleană este dens și variat, reunind lansări de carte, evocări literare, conferințe și dialoguri cu personalități de marcă din lumea literaturii și a culturii românești.

Miercuri, 24 septembrie

Festivalul se deschide cu un moment In memoriam Alexandru Vlad, prilejuit de împlinirea a 75 de ani de la nașterea scriitorului. Vor fi lansate trei volume reprezentative: „Măsline aproape gratis” (format tipărit), „Acordul fin. Convorbiri cu Alexandru Vlad” de Daniel Moșoiu (eBook) și audiobook-ul „Poemele / The Poems”, în lectura lui Zorin Diaconescu. Printre invitații speciali se numără Andreea Pop și poetul Ion Mureșan, care va susține, de altfel, și o lectură publică din propria antologie „Poeme. Antologie de autor 1981-2023”.

Seara continuă cu o evocare a lui Gellu Naum, sub semnătura profesorului Ion Pop, care își va lansa volumul „Gellu Naum. Poezia contra literaturii” (ediția a II-a, revăzută și adăugită). Publicul va descoperi apoi universul literar al scriitoarei italiene Grazia Deledda, laureată cu Premiul Nobel în 1926, prin conferința susținută de Ștefan Damian și prin lansarea romanului „Mama”, tradus în premieră în limba română. Ziua se încheie cu un dialog de suflet între medicul și scriitoarea Laura Poantă și sociologul Vasile G. Dâncu, despre „binefacerile lecturii”.

Joi, 25 septembrie

Ziua debutează cu un eveniment dedicat celor 240 de ani de la martiriul lui Horia, Cloșca și Crișan, prin conferința „Imaginea lui Horia în literatură”, susținută de criticul Mircea Popa. Cu acest prilej va fi lansată tragedia istorică „Horia” de Ghiță Popp, într-o ediție îngrijită de același Mircea Popa.

Seara aduce în prim-plan tema „Literatură și jurnalism”, prin conferința susținută de jurnalistul și prozatorul Mihai Tatulici. În cadrul întâlnirii vor fi prezentate volumele „Vin râmele” (nuvele, Mihai Tatulici) și „Jurnal de pandemie” (memorii, Octavian Hoandră), într-un eveniment la care va participa și pictorul Nicolae Maniu.

Sâmbătă, 27 septembrie

Dimineața îi este dedicată profesorului și filosofului Andrei Marga, care propune dezbaterea „Despre rostul filosofiei astăzi”, odată cu lansarea volumului său „Filosofia prezentului”. Dezbaterea va fi moderată de Marta Petreu, Virgil Drăghici și Ion Mureșan.

După-amiaza, scriitorul Radu Țuculescu va fi omagiat printr-un eveniment literar moderat de Bianca Tămaș, cu participarea unor critici și colegi de breaslă. Seara, editura aduce în atenția publicului trei volume apărute la Alba Iulia, semnate de Cornel Nistea, Felicia Colda și Mircea Stâncel, prezentate de Elisabeta Baciu și Toni Chira.

Duminică, 28 septembrie

Ultima zi a festivalului va fi dedicată cărților copilăriei. Autoarele Laura Fischer și Lăcrămioara Toma își vor prezenta volumele „Aventurile micuțului șoricel Plato” și „Copilărie cu gust de Koukou Roukou”, într-un dialog prietenos cu micii și marii cititori, moderat de Vasile George Dâncu.

 

Mara A. MUNTEAN

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Teatrul „Puck” prezintă „Scufiţa Roşie”, cu scenariul semnat de Cornel Udrea

Cristian Mungiu prezintă la Cluj-Napoca „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar

Poezia de dinainte de ispășire – Despre volumele „Poeme scrise la Cafe-Bar” și „Poezii scrise la Bar de Zi”, de Ioan Mircea Corpodean

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU”, ediția a 27-a, 2025 – DIN FOTOLIUL DE ORCHESTRĂ

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.