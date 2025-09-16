ADMINISTRAȚIE

Edilii municipiului Gherla au cu ce mândri

16 septembrie 20250 commentarii

În ciuda problemelor cu care se confruntă administrațiile locale, la acest început de toamnă edilii municipiului Gherla pot raporta și realizări notabile, mai ales pe plan social. Ne referim aici la câteva investiții din domeniul învățământului. Înainte de toate amintim inaugurarea noii creșe de la marginea parcului mare din vecinătatea stadionului. În ziua de astăzi puține localități din țară își permit să construiască o astfel de locație (chiar dacă doresc, nu mai pot asigura finanțele), însă edilii gherleni de mult și-au propus să bifeze un astfel de proiect, ținând cont de necesitățile actuale. În anii 80, în orașul de pe Someș funcționau chiar și două creșe, care ulterior s-au desființat. Iată că după atâția ani urbea clujeană se poate lăuda din nou cu o creșă modernă, inaugurată în această vară în prezența lui Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Administrației și Lucrărilor Publice. Tot o noutate este finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii Școlii Gimnaziale nr.1 de pe strada Liviu Rebreanu unde după trei ani cei 630 de elevi au putut începe noul an de învățământ în clase reînnoite, iar în curte s-a construit o sală de sport de care ducea mare lipsă școala respectivă, având în vedere că zeci de ani orele de educație fizică s-au desfășurat într- o mică sală total insuficientă ( de fapt, o sală de clasă!) sau în curte… În sfârșit, începând cu noul an de învățământ copiii au parte de condiții bune frecventării orelor de sport. Tot legat de sport mai amintim noul bazin de înot didactic acoperit ridicat în imediata vecinătate a stadionului din parcul mare, investiție aflată în fază de finalizare. O realizare notabilă a Primăriei, până acuma părinții ducând copiii la Dej pentru a frecventa cursurile de înot. Dacă în aer liber gherlenii au un bazin de dimensiuni olimpice, în curând ei vor dispune și de o bază sportivă acoperită, așa cum au orașele mari în țară.

În domeniul social în acest an a fost extinsă Ambulatoriul ( Policlinica), unde vor funcționa cinci cabinete de specialitate noi, de care duceau lipsă oamenii suferinzi din Gherla, care astfel scapă de drumurile obositoare la Cluj-Napoca sau Dej.

Szekely Csaba

